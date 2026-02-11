CICSA, Mota-Engil, Alstom, ICA y GAMI, las empresas ganadoras de los trenes

Los trenes no solo han dominado la agenda pública en infraestructura del gobierno federal, también lo han hecho en los presupuestos. Por su parte, CICSA, ICA, Mota-Engil y GAMI, constructoras, así como la empresa de trenes Alstom, son las que tienen en sus manos la mayoría de los proyectos.

Desde que Claudia Sheinbaum anunció su plan de crear más de 3,000 kilómetros de vías férreas de pasajeros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha registrado crecimientos en los recursos asignados para cubrir las construcciones. Al mismo tiempo, se define el mapa de las empresas que hacen realidad esta infraestructura, con los contratos más acaudalados.