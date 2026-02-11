Síguenos en nuestras redes sociales:

Infraestructura

CICSA, Mota-Engil, Alstom, ICA y GAMI, las empresas ganadoras de los trenes

Durante 2025 las adjudicaciones con los montos más grandes del gobierno federal fueron las destinadas a la construcción del nuevo sistema ferroviario de pasajeros.
mié 11 febrero 2026 05:30 AM
infraestructura-ferroviaria
Los trenes se convierten en protagonista de la infraestructura federal. (Arlette Lopez/Getty Images)

Los trenes no solo han dominado la agenda pública en infraestructura del gobierno federal, también lo han hecho en los presupuestos. Por su parte, CICSA, ICA, Mota-Engil y GAMI, constructoras, así como la empresa de trenes Alstom, son las que tienen en sus manos la mayoría de los proyectos.

Desde que Claudia Sheinbaum anunció su plan de crear más de 3,000 kilómetros de vías férreas de pasajeros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha registrado crecimientos en los recursos asignados para cubrir las construcciones. Al mismo tiempo, se define el mapa de las empresas que hacen realidad esta infraestructura, con los contratos más acaudalados.

Las compañías mencionadas concentraron en 2025 un total de 92,411 millones de pesos en las licitaciones ganadas, lo que representa 90.1% de todo lo asignado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), que además fue el segundo organismo con mayor asignación de recursos en contratos, sólo detrás del IMSS, de acuerdo con una revisión realizada por el analista de datos César Cantú .

CICSA, empresa de Carlos Slim y brazo constructor de Grupo Carso, fue la compañía con el mayor monto en contratos de trenes, con 27,460 millones de pesos asignados en dos contratos correspondientes a los tramos 13 y 14 del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Sheinbaum Mañanera Transporte Ferroviario-5
Andrés Lajous, a cargo de la ATTRAPI, maneja los contratos más onerosos de la administración. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

En segundo lugar se ubicó la brasileña Mota-Engil, cuyo CEO en México es João Vieira da Silva, con 23,996 millones de pesos distribuidos en dos contratos. El primero para la construcción y diseño de 70.7 kilómetros del tramo II del Querétaro-Irapuato, por 17,417 millones de pesos, y el segundo, por 6,579 millones de pesos, correspondiente al tramo I del mismo tren, indican las licitaciones públicas en la plataforma ComprasMx.

Alstom figura en el mapa no como constructora, sino como proveedora de material rodante, con 17,388 millones de pesos en un contrato plurianual para la adquisición de 47 trenes que se usarán en los tramos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo del nuevo sistema ferroviario.

ICA, con Guadalupe Phillips a la cabeza, es la cuarta empresa con el monto más alto adjudicado para el diseño y construcción de los tramos 16 y 17 del Saltillo-Nuevo Laredo, con el mayor contrato por 12,652 millones de pesos.

Gami Ingeniería es la quinta dentro del top de los mayores contratos, con 10,922 millones de pesos en la asignación para la construcción y diseño de los tramos 18, 19 y 20 del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

De larga carrera

Si bien las empresas son las más relevantes en el actual plan de infraestructura ferroviaria federal, su papel no es reciente. Las compañías han participado en grandes proyectos durante los últimos 10 años.

CICSA, por ejemplo, participó también en el Tramo 2 del Tren Maya junto a FCC Construcción. En este proyecto también participaron Mota-Engil, en los tramos 1 y 5; ICA, en el 4; Gami, en el 3; y Alstom, con la proveeduría de trenes.

La administración de los trenes

Los trenes para pasajeros tienen un papel primordial en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para 2026, el gobierno federal destinó más de 142,000 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2026, con 10 de los 19 proyectos prioritarios.

En total, se planean cuatro rutas que concentran 787 kilómetros en el centro y noreste del país: AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, que fueron iniciadas en 2025.

En el futuro se desplegarán Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis.

mapa-de-pasajeros
Actualmente el desarrollo de los proyectos se encuentra en dos etapas. (Foto: SICT)

