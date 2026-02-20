Con 535 km de ciclovías, CDMX avanza en infraestructura, pero enfrenta retos en seguridad vial

Un análisis de caso realizado en Salt Lake City, Utah, comparó el comportamiento vial antes y después de la implementación de una intersección protegida.

El estudio observó una reducción en conductas no óptimas entre ciclistas y un aumento en el uso del cruce por parte de modos activos, sin cambios significativos en peatones El diseño, más que imponer reglas, ordenó los movimientos.

También se documentó que en una intersección protegida en Oakland, California, las situaciones de “casi colisión” se redujeron 11 veces, al pasar de nueve eventos por hora a menos de uno en ese periodo.

El papel del tiempo y los semáforos

La infraestructura no se limita a lo físico. El control del tiempo también influye en la seguridad.

NACTO señala que la separación de fases semafóricas, cuando los giros vehiculares no coinciden con el paso ciclista, reduce interacciones de riesgo, aunque implica ajustes en los ciclos de espera.

Para especialistas consultados, el reto está en equilibrar seguridad y operación. “No se trata de dar prioridad absoluta a un solo modo, sino de reducir los puntos de conflicto”, explicó Lozano.

En intersecciones complejas, prohibir ciertos giros o reconfigurarlos en trayectos indirectos resulta más efectivo que intentar que todos los movimientos ocurran al mismo tiempo.

Las intersecciones pueden mejorar con infraestructura física. (Mario Jasso)

Cuando el diseño falla

Los documentos internacionales también advierten que una implementación incompleta puede generar nuevos riesgos.

El caso de Cobden Junction, en Londres, muestra cómo un cruce que inicialmente contemplaba protección ciclista terminó operando con ciclistas mezclados en el flujo general, tras modificaciones de última hora.

El resultado fue un espacio que exige maniobras defensivas constantes por parte de quienes circulan en bicicleta.

Ese antecedente refuerza una de las conclusiones recurrentes en la literatura técnica: la seguridad ciclista depende de la coherencia del diseño a lo largo de toda la red, no de soluciones aisladas.