Infraestructura

El Metro pierde 30 millones de usuarios mensuales: Metrobús, Trolebús y Cablebús ganan

Los sistemas de transporte público más modernos han ganado espacio en la red de la CDMX.
lun 23 febrero 2026 08:20 AM
Estación Balderas del Metro CDMX
A pesar de su afluencia elevada, el Metro es el sistema con más pérdidas de usuarios en los últimos cinco años. (Victoria Valtierra /Cuartoscuro)

Las preferencias del sistema de transporte público de la Ciudad de México entre los usuarios cambió. Aunque el Metro continúa siendo el medio con mayor afluencia, desde la pandemia su volumen de pasajeros se ha reducido en alrededor de 30 millones de usuarios mensuales en promedio.

Este ajuste, sin embargo, no implica una pérdida generalizada para la red. Otros modos de transporte, como el Trolebús, el Metrobús y el Cablebús, registran incrementos sostenidos en el número de pasajeros tras el periodo de contingencia sanitaria iniciado en 2020.

afluencia-transporte-publico (8).jpg

El caso del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es el que moviliza a más personas en la capital, pero también el que presenta el mayor rezago desde la pandemia. Entre 2018 y 2019, su afluencia promedio mensual fue de 132.8 millones de usuarios; actualmente, el sistema registra cerca de 102.7 millones al mes, de acuerdo con la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a ello, su uso ha mostrado una recuperación gradual desde 2020, cuando alcanzó su nivel más bajo. En mayo de ese año, apenas 35.8 millones de personas utilizaron el servicio. Un año después, en el mismo mes, la cifra se elevó a 62.6 millones y, para mayo de 2025, se ubicó en 104.3 millones de usuarios.

Para Jesús Padilla Zenteno, director general de Grupo CISA, empresa operadora del sistema BRT del Metrobús, este comportamiento responde a cambios en los patrones de movilidad, al crecimiento de otros medios de transporte, como las motocicletas, así como a la falta de integralidad e incentivos para el Metro. Así lo señaló durante el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad.

La recuperación del STC también se ha visto afectada por el cierre de algunas de sus líneas más utilizadas. En el caso de la Línea 1, las obras iniciaron en julio de 2022 y se extendieron hasta noviembre de 2025. Esta ruta, por sí sola, trasladó a 243 millones de personas en 2018, para 2024, la cifra se redujo a 67.7 millones, según datos del propio Metro.

Entre 2023 y 2025 también se registraron cierres en la Línea 9, derivados de trabajos de renivelación y de intervención en la terminal Pantitlán. Como resultado, el flujo de pasajeros se ubicó en 21.1 millones, frente a los 113.3 millones que transportaba en 2018, cuando operaba con normalidad.

afluencia-transporte-publico (1).jpg

Otros rezagos

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) es el segundo sistema con mayor caída en los últimos años. Antes de la pandemia, movilizaba en promedio 12.6 millones de usuarios al mes, de acuerdo con el Inegi. Para 2025, la cifra se redujo a 7.3 millones, un descenso cercano a 50%.

afluencia-transporte-publico (2).jpg

No obstante, su declive comenzó mucho antes del covid-19. En 1986, los registros más antiguos disponibles indican que el sistema transportaba 172 millones de personas al mes. Su punto máximo se alcanzó en 1988, con un promedio de 215.6 millones de pasajeros.

Desde entonces, la tendencia ha sido descendente, con dos caídas pronunciadas que marcaron nuevas normalidades. La primera ocurrió en 1990, cuando el volumen de usuarios pasó de más de 170 millones a menos de 90 millones. La segunda se dio al inicio de los años 2000, cuando la afluencia cayó por debajo de los 15 millones mensuales, nivel del que no ha logrado recuperarse.

El desempeño positivo tras la pandemia

Tres sistemas muestran resultados favorables tras la pandemia: el Trolebús, el Metrobús y el Tren Ligero, aunque con trayectorias distintas.

El Trolebús, que ha expandido y modernizado su red en los últimos años, pasó de promediar 3.8 millones de usuarios mensuales entre 2018 y 2019 a 9.7 millones en 2025, lo que representa el mayor crecimiento relativo de la red, con un aumento de 219.4%.

afluencia-transporte-publico (7).jpg

Aun así, no ha alcanzado los niveles de su mejor etapa. Este sistema, caracterizado por ser eléctrico, inició operaciones en 1995 con 8.8 millones de pasajeros al mes y ese mismo año, en octubre, alcanzó un máximo histórico de 14.3 millones. Posteriormente, su uso fue disminuyendo hasta la pandemia, a partir de la cual ha mostrado una recuperación sostenida.

El Tren Ligero presenta un comportamiento similar. Comenzó en 1995 con 1.5 millones de pasajeros mensuales y alcanzó 3.7 millones en 2016. En 2025, su promedio es de 2.3 millones al mes, una cifra inferior a la de la década previa, pero que representa un crecimiento de 19.9% frente al periodo previo a la contingencia sanitaria.

afluencia-transporte-publico (7).jpg

Estos dos sistemas se distinguen del Metrobús, que no solo se recuperó por completo, sino que mantiene un crecimiento por encima de los niveles previos al covid-19. Antes de la pandemia, su afluencia promedio era de 31.7 millones de pasajeros mensuales, para 2025, la cifra ascendió a 36 millones.

El desempeño también es positivo si se observa su evolución histórica. En 2008, el Metrobús registró 6.3 millones de usuarios mensuales y, gracias a la expansión de su red, ha mantenido incrementos constantes. En octubre de 2024 alcanzó su máximo histórico, con 41 millones de pasajeros.

afluencia-transporte-publico (5).jpg

El Cablebús no cuenta con un periodo previo comparable, ya que su primera línea se inauguró en 2021, después de la pandemia. Aun así, su crecimiento ha sido acelerado tanto en usuarios como en cobertura. Actualmente opera tres líneas y pasó de 867,000 pasajeros mensuales a 4.5 millones en octubre de 2025, su nivel más alto registrado.

El transporte en dos ruedas

El sistema de bicicletas públicas Ecobici también ha mostrado un crecimiento significativo tras la pandemia, no solo al recuperar sus niveles previos, sino al superarlos.

Entre 2018 y 2019, el sistema registraba alrededor de 700,000 viajes mensuales. Para 2024, la cifra aumentó a aproximadamente 1.9 millones y, en 2025, se ubicó en 1.7 millones.

El incremento es aún más notable en el número de usuarios. En 2019, Ecobici cerró el año con 26,724 personas registradas. Para 2025, el padrón suma ya 184,327 usuarios.

