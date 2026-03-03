El caso del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es el que moviliza a más personas en la capital, pero también el que presenta el mayor rezago desde la pandemia. Entre 2018 y 2019, su afluencia promedio mensual fue de 132.8 millones de usuarios; actualmente, el sistema registra cerca de 102.7 millones al mes, de acuerdo con la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a ello, su uso ha mostrado una recuperación gradual desde 2020, cuando alcanzó su nivel más bajo. En mayo de ese año, apenas 35.8 millones de personas utilizaron el servicio. Un año después, en el mismo mes, la cifra se elevó a 62.6 millones y, para mayo de 2025, se ubicó en 104.3 millones de usuarios.

Para Jesús Padilla Zenteno, director general de Grupo CISA, empresa operadora del sistema BRT del Metrobús, este comportamiento responde a cambios en los patrones de movilidad, al crecimiento de otros medios de transporte, como las motocicletas, así como a la falta de integralidad e incentivos para el Metro. Así lo señaló durante el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad.

La recuperación del STC también se ha visto afectada por el cierre de algunas de sus líneas más utilizadas. En el caso de la Línea 1, las obras iniciaron en julio de 2022 y se extendieron hasta noviembre de 2025. Esta ruta, por sí sola, trasladó a 243 millones de personas en 2018, para 2024, la cifra se redujo a 67.7 millones, según datos del propio Metro.

Entre 2023 y 2025 también se registraron cierres en la Línea 9, derivados de trabajos de renivelación y de intervención en la terminal Pantitlán. Como resultado, el flujo de pasajeros se ubicó en 21.1 millones, frente a los 113.3 millones que transportaba en 2018, cuando operaba con normalidad.

Otros rezagos

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) es el segundo sistema con mayor caída en los últimos años. Antes de la pandemia, movilizaba en promedio 12.6 millones de usuarios al mes, de acuerdo con el Inegi. Para 2025, la cifra se redujo a 7.3 millones, un descenso cercano a 50%.