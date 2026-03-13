Las mujeres hacen 12% más viajes diarios que los hombres, pero el diseño de las ciudades sigue pensado para ellos

Las mujeres hacen 12% más viajes diarios, pero las ciudades no están diseñadas para ellas
La mayoría de esos trayectos está vinculada al cuidado del hogar y requiere recorridos encadenados con múltiples paradas, un patrón de movilidad que el transporte y la infraestructura urbana rara vez contemplan.
Cada mañana en las grandes ciudades o en los pequeños poblados del país, miles de mujeres salen a la calle en las primeras horas del día, no con un solo destino, sino con varios. Llevan a un hijo a la escuela, pasan al mercado, recogen a una persona mayor, regresan a casa y vuelven a salir. Todos esos recorridos los hacen en espacios e infraestructuras cuyos diseños no las contemplan.
Esta omisión de las necesidades de las mujeres en el diseño urbano y del transporte se refleja en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde la mitad de los 34.5 millones de viajes que se realizan en un día entre semana son realizados por mujeres, según el estudio Patrones de movilidad con perspectiva de género en la Ciudad de México.
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El informe elaborado por Liliana Pereira, Aurora Echavarría, Angélica Mazorra, Rogerio Mireles, Silvia Mejía y Pablo Peña, de Steer México, para CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, explora esta desigualdad.
Movilidad del cuidado
El patrón de trayectos encadenados que realizan las mujeres en su día a día se conoce como moviidad del cuidado. Son todos aquellos desplazamientos relacionados con el mantenimiento del hogar y la atención de otras personas.
Los hombres, en cambio, tienden a hacer viajes lineales y largos, principalmente hacia su lugar de trabajo, dice Isaac Deneb Castañeda, vocal ejecutivo de la Asociación Nacional de Autoridades de Seguridad Vial (Anasevi).
En cifras, en un día entre semana, las mujeres realizan 12%más viajes diarios que los hombres y 66% más viajes de cuidado. En sábado, la brecha disminuye, pero persiste: 45%, de acuerdo con la Anasevi.
El problema, señala Castañeda, es que esa movilidad nunca fue tomada en cuenta.
Los viajes de cuidado fueron olvidados cuando se pensaron las ciudades, se pensaron con vías que transporten vehículos.
Isaac Deneb Castañeda, vocal ejecutivo de la Asociación Nacional de Autoridades de Seguridad Vial.
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Parte del problema es estructural, de acuerdo con el estudio de CAF y Steer México, y esto se refleja en las encuestas de movilidad que tampoco están diseñadas para ver a las mujeres.
La Encuesta Origen-Destino 2017, por ejemplo, no preguntó si la persona viajó acompañada ni si hubo trayectos intermedios en el mismo recorrido ni cuántos dependientes hay en el hogar.
Conocer esos datos es esencial para entender los viajes de cuidado, que por su naturaleza encadenada resultan difíciles de registrar con las categorías convencionales.
El esquema tarifario tampoco contempla este tipo de movilidad. Los viajes cortos y frecuentes que caracterizan el desplazamiento de cuidado pagan tarifa completa en cada tramo, sin que existan esquemas de integración que reconozcan esa realidad, señala Castañeda de la Anasevi.
El estudio de CAF y Steer México señala que esta movilidad fragmentada se suma a otros trayectos. Aunque las mujeres representan 41% de los viajes laborales, también realizan 75% de los desplazamientos de cuidado.
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"Las mujeres han incrementado su presencia en el ámbito laboral, no ha disminuido su responsabilidad en el hogar y en las labores de cuidado, lo cual indica una falsa independencia y una baja repartición de las tareas del cuidado dentro del hogar", señala el estudio.
Esa doble carga se traduce en una forma distinta de usar la ciudad. Como los viajes de cuidado son cortos y locales, 58% de ellos se realizan a pie, frente a 34% de los viajes en general.
Las mujeres caminan más, usan más el taxi y dependen más del transporte colectivo mientras que los hombres utilizan con mayor frecuencia el vehículo privado, la bicicleta y el transporte masivo.
Isaac Castañeda de la Anasevi señala que las banquetas en mal estado, las paradas sin iluminación y el acoso en el transporte público agravan las condiciones para quienes dependen del traslado a pie y del sistema colectivo.
En hogares con un solo automóvil, el acceso al vehículo también es desigual. En el nivel socioeconómico medio-bajo, solo 8% de las mujeres lo utilizan, frente a 32 % de los hombres del mismo nivel. Incluso cuando hay dos autos en casa, la brecha persiste.
La consecuencia es lo que los especialistas llaman pobreza de tiempo: las personas más vulnerables invierten más horas en moverse y tienen menos para todo lo demás.
La periferia, sin salida
La movilidad de las mujeres no es la misma en toda la ciudad. Los patrones más extremos se concentran en las zonas periféricas, donde la infraestructura de transporte es menor y los niveles de marginación son más altos.
En Milpa Alta, 78% de los viajes de las mujeres son internos: salen y regresan dentro del mismo distrito sin conectarse con el resto de la metrópoli.
En Xalpa, en Iztapalapa, ese porcentaje es de 65%, en Tulyehualco, en Xochimilco, de 62, en Mixquic, en Tláhuac, de 61. Todos esos territorios tienen niveles de marginación "alto" o "muy alto" y escasa cobertura de transporte masivo.
El estudio de CAF y Steer México identifica que los destinos de los viajes laborales, tanto de hombres como de mujeres, se concentran en el centro de la ciudad.
Los viajes de cuidado de las mujeres, en cambio, se dispersan por toda la urbe. Esa diferencia importa porque los sistemas de transporte se diseñan para el primer patrón, no para el segundo, apunta el análisis.
Una agenda que apenas empieza
En diciembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan de acción para el transporte sostenible que incorpora accesibilidad e inclusión para mujeres y grupos vulnerables, señaló Castañeda.
Aunque los patrones de movilidad de las mujeres e infraestructura pensada en género varían en los distintos países del mundo, la tendencia indica que son ellas quienes realizan los viajes más complejos.
De acuerdo con el Banco Mundial, en Bogotá Colombia, las mujeres realizan 75% de los viajes de cuidado, por ejemplo, o en Londres, de acuerdo con el departamento de Transporte, ellas realizan 2.3% más viajes al día que los hombres.
Ese movimiento se inserta en la agenda del Decenio de Transporte Sostenible 2026-2035, que busca articular seguridad vial y sostenibilidad.
Las recomendaciones del estudio de CAF y Steer México apuntan a extender rutas de transporte colectivo hacia zonas periféricas, mantener frecuencias en horarios fuera de pico, mejorar banquetas y paradas, garantizar iluminación en espacios públicos, e integrar la perspectiva de género desde el diseño de las encuestas hasta la planificación de las rutas.
"Si se atiende una movilidad para mujeres, entonces estamos atendiendo al mismo tiempo un transporte accesible para todas las personas", dijo Castañeda de Anasevi.
El desafío ahora es hacer que las ciudades y su infraestructura incorporen esos patrones de movilidad.