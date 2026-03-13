Las mujeres hacen 12% más viajes diarios que los hombres, pero el diseño de las ciudades sigue pensado para ellos

"Las mujeres han incrementado su presencia en el ámbito laboral, no ha disminuido su responsabilidad en el hogar y en las labores de cuidado, lo cual indica una falsa independencia y una baja repartición de las tareas del cuidado dentro del hogar", señala el estudio.

Las mujeres realizan labores de cuidado y laborales, lo que incrementa su carga y retos diarios. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Esa doble carga se traduce en una forma distinta de usar la ciudad. Como los viajes de cuidado son cortos y locales, 58% de ellos se realizan a pie, frente a 34% de los viajes en general.

Las mujeres caminan más, usan más el taxi y dependen más del transporte colectivo mientras que los hombres utilizan con mayor frecuencia el vehículo privado, la bicicleta y el transporte masivo.

Isaac Castañeda de la Anasevi señala que las banquetas en mal estado, las paradas sin iluminación y el acoso en el transporte público agravan las condiciones para quienes dependen del traslado a pie y del sistema colectivo.

En hogares con un solo automóvil, el acceso al vehículo también es desigual. En el nivel socioeconómico medio-bajo, solo 8% de las mujeres lo utilizan, frente a 32 % de los hombres del mismo nivel. Incluso cuando hay dos autos en casa, la brecha persiste.

La consecuencia es lo que los especialistas llaman pobreza de tiempo: las personas más vulnerables invierten más horas en moverse y tienen menos para todo lo demás.