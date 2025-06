De pueblo mágico a exclusivo: Tepoztlán, Oaxaca y Cholula padecen gentrificación

¿Voluntario o forzado?

Uno de los aspectos más controversiales del fenómeno es su aparente voluntariedad. “Muchas personas venden porque les ofrecen un millón por su casa y nunca han visto esa cantidad, pero en realidad la propiedad valía cuatro veces más”, explicó IgnacioKunz.

A esto se suma la presión social, el hostigamiento o el deterioro progresivo de las condiciones de vida en el centro del pueblo.

El caso de Oaxaca muestra cómo esta dinámica se traduce en cambios tangibles: precios más altos, preferencia por el turismo extranjero y segregación en el uso de espacios públicos.

Josué Ramírez, quien trabaja en el sector restaurantero, confirmó que el trato entre las personas extranjeras y los residentes es diferente, “cambia demasiado la perspectiva en todos los negocios, aunque la visión del dueño sea tratar a todos parejo. Pero como nunca andan en el restaurante, al mesero le vale y se va por lo que más puede dar propina”, apuntó.

¿Qué está en juego?

Sin una planeación adecuada, además del desplazamiento, encarecimiento y rechazo de los habitantes originales, los centros de los pueblos mágicos corren el riesgo de convertirse en escenografías.

Romy Rojas advirtió sobre el avance del fachadismo: mantener solo las fachadas patrimoniales mientras el interior de los inmuebles se transforma por completo, como sucede en la Ciudad de México. “El patrimonio ya no se conserva de forma integral y eso afecta también la seguridad urbana”, dijo.

Per para los especialistas, la discusión no es si debe o no haber turismo, inversión o cambio. El verdadero debate es si ese desarrollo puede ser justo, ordenado y compatible con quienes han habitado esos pueblos mucho antes de que fueran mágicos.

El turismo sin candados urbanísticos desencadena cambios de uso de suelo, que desplazan a residentes originales. (MStudioImages/Getty Images)

Coinciden en que el fenómeno no es intrínsecamente negativo. “La gentrificación no es mala, es un efecto totalmente natural”, dijo Rojas. El problema surge cuando no se regula adecuadamente. “No debemos calificarla como buena o mala. Depende de cómo se dé el fenómeno”, añadió Kunz.

En ese sentido, la clave está en el diseño de políticas públicas sensibles y estratégicas. “En el urbanismo en México somos muy dados a las recetas. Pero lo que hay que hacer es analizar el fenómeno y diseñar políticas lo mejor informadas posible”, concluyó.