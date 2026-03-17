Obras de Periférico Norte superan 68% de avance: entre maquinaria y cierres, la vialidad cambia de forma

En Periférico Norte el tránsito no se detiene, pero se reorganiza y se complica un poco más de lo cotidiano. Los carriles se reducen y obligan a avanzar con pausas. A un costado, la maquinaria trabaja sin parar, en serie, una tras otra. En algunos tramos, la carpeta asfáltica ya se extiende sin baches y, aunque no hay señalizaciones en otros, el fresado deja ver el proceso en curso.
A poco más de dos meses del inicio de obra, la reconstrucción alcanza 68% de avance, es decir, 73.44 de los 108 kilómetros intervenidos (del área total en ambos sentidos).
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El proyecto abarca desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán, de forma bidireccional y en carriles centrales y laterales. Se espera que las obras terminen a finales de abril.
Un corredor en obra
En campo, los trabajos se concentran en distintos frentes. En dirección a Tepotzotlán, avanzan a la altura del Centro Industrial Tlalnepantla, antes de Valle Dorado, y continúan hacia la zona de El Dorado.
En sentido hacia la Ciudad de México, inician poco antes de Mundo E, en Satélite, y se extienden hasta Bosques de Echegaray.
El tránsito se ajusta a estos frentes, con problemas de circulación, principalmente en dirección al Norte. Los cierres son parciales y progresivos, con intervención en tramos cercanos a un kilómetro.
En donde el asfalto ya fue reconstruido la diferencia se nota en el avance. Mientras que en las partes de baches y grietas los automóviles frenan para evitar accidentes y en las zonas arregladas se avanza con continuidad.
La obra se ejecuta en dos turnos, uno diurno y otro nocturno, con horarios de 8:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 4:00 horas.
De baches a carpeta continua
El proceso consiste en retirar la carpeta existente y colocar una nueva capa de asfalto. En algunos puntos también se atienden hundimientos.
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De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, se realiza fresado y tendido de carpeta asfáltica de hasta 10 centímetros de espesor, lo que extenderá la vida útil de los arreglos por hasta una década.
A lo largo del recorrido, los tramos terminados muestran una superficie continua. Sin embargo, aún faltan trabajos de balizamiento y pintura, previstos dentro del proyecto integral.
Reducción de tiempos y flujo diario
Por esta vialidad circulan alrededor de 200,000 vehículos diarios, lo que la convierte en uno de los ejes de movilidad más importantes del Valle de México.
Con la reconstrucción, el gobierno estatal estima una reducción de entre 15 y 20 minutos en los tiempos de traslado.
“Con este mejoramiento de la superficie de rodamiento vamos a darle mayor movilidad”, dijo Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México.
El proyecto incluye, además de la carpeta asfáltica, iluminación con lámparas LED, renovación de señalización, balizamiento y mejora de camellones.