Obras de Periférico Norte superan 68% de avance: entre maquinaria y cierres, la vialidad cambia de forma

El proyecto abarca desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán, de forma bidireccional y en carriles centrales y laterales. Se espera que las obras terminen a finales de abril.

Se prevé que las obras estén listas en los últimos días de abril de 2026. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Un corredor en obra

En campo, los trabajos se concentran en distintos frentes. En dirección a Tepotzotlán, avanzan a la altura del Centro Industrial Tlalnepantla, antes de Valle Dorado, y continúan hacia la zona de El Dorado.

En sentido hacia la Ciudad de México, inician poco antes de Mundo E, en Satélite, y se extienden hasta Bosques de Echegaray.

El tránsito se ajusta a estos frentes, con problemas de circulación, principalmente en dirección al Norte. Los cierres son parciales y progresivos, con intervención en tramos cercanos a un kilómetro.

Las obras se extienden por 108 kilómetros por ambos sentidos. (Foto: Diana Zavala/Obras)

En donde el asfalto ya fue reconstruido la diferencia se nota en el avance. Mientras que en las partes de baches y grietas los automóviles frenan para evitar accidentes y en las zonas arregladas se avanza con continuidad.

La obra se ejecuta en dos turnos, uno diurno y otro nocturno, con horarios de 8:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 4:00 horas.

De baches a carpeta continua

El proceso consiste en retirar la carpeta existente y colocar una nueva capa de asfalto. En algunos puntos también se atienden hundimientos.