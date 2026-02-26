Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Infraestructura

El Tramo 0 del Macrolibramiento se suma a las obras que intentan conectar al AIFA con la CDMX

La autopista va desde Naucalpan hacia Periférico Norte, con miras a crear un corredor directo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
jue 26 febrero 2026 02:07 PM
tramo-0-macrolibramiento-mexiquense
La obra comenzó a plantearse en 2023. (Foto: Gobierno del Estado de México)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) opera desde hace cuatro años con un pendiente señalado tanto por los pasajeros, como organismos internacionales de aeronáutica: su conectividad. Por ello, desde antes de su inauguración, se plantearon estrategias de movilidad, enfocada principalmente en el Tren Suburbano, próximo a comenzar a operar, y en la red de carreteras aledañas.

Aunque las labores en esta segunda categoría parecían haber finalizado, el gobierno mexiquense arrastraba con un proyecto incompleto, el Macrolibramiento Mexiquense en su Tramo 0. Pero este 2026, la historia se dibuja diferente.

Publicidad

La vialidad de 10.7 kilómetros que el Gobierno del Estado de México comenzó a edificar en octubre de 2023, reportó al 22 de febrero de 2026, lleva un avance del 30%, de acuerdo con las autoridades.

La obra parte de la colonia Puente de Vigas, en la salida de la autopista de cuota Naucalpan-Ecatepec, y terminará en el enlace con Periférico Norte y el Viaducto Bicentenario.

Desde ahí, los conductores podrán continuar hacia el AIFA o hacia otras zonas estratégicas de la metrópoli. El trayecto también conectará con las principales vialidades urbanas de Naucalpan y Tlalnepantla.

macrolibramiento-mexiquense-aifa
Con la obra se pretende mejorar la conectividad con el AIFA. (Foto: Gobierno del Estado de México.)

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad del Estado de México, explicó que la obra mejorará la conectividad entre Nezahualcóyotl y Ecatepec con el polo industrial y logístico de Vallejo, así como con centros financieros y corporativos de Ciudad Satélite, Polanco y Santa Fe.

El proyecto está a cargo del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), organismo descentralizado del gobierno estatal que también opera la autopista existente del Macrolibramiento Mexiquense. Su financiamiento es de origen privado.

Publicidad

¿De qué trata la obra?

El Tramo 0 es una autopista tipo A4, es decir, con cuatro carriles de circulación, dos por sentido. Su trazo contempla un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, además de gazas de incorporación y salida.

La estructura va en gran medida por municipios de Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez, en la zona norte del Valle de México.

Según la ficha técnica del Saascaem, la obra se divide en tres subtramos con avances diferenciados. El subtramo 060, ubicado en Tlalnepantla, alcanza un avance de 98% y se encuentra en la fase de colocación de trabes y losas. En contraparte, el subtramo 050, en la zona del Vaso de Cristo, reporta 40% de avance, y un tercer segmento apenas registra 10%, con trabajos de colocación de pilas en el sitio.

En la zona del Vaso de Cristo, un cuerpo de agua en los límites de Naucalpan y la alcaldía Azcapotzalco, las condiciones del terreno y la cercanía con zonas habitacionales han requerido un trabajo más cuidadoso.

El Saascaem ha informado que lleva a cabo mesas de diálogo con COPACIS en coordinación con la Dirección General de Gobierno de la región Naucalpan, para atender inquietudes y establecer acuerdos con las comunidades afectadas.

Además, autoridades de Naucalpan realizaron un censo de 122 casas ubicadas sobre vialidades como las calzadas San Agustín, Echegaray, Naranja y Las Armas, así como en calles Zempoaltecas, Atenco y Román Álvarez Moreno.

macrolibramiento-mexiquense
La obra terminará de conectar al Puente de Vigas. (Fuente: Gobierno del Estado de México)
macrolibramiento-mexiquense
El Tramo 0 forma parte del Macrolibramiento Mexiquense que ya está en operación. (Foto: Gobierno del Estado de México.)

Publicidad

El objetivo fue garantizar que, en caso de daños causados por la obra, los propietarios pudieran reclamar reparaciones cubiertas por la constructora a través de una aseguradora, según informó El Sol de Toluca en septiembre de 2024.

El proyecto también contempla trabajos complementarios: repavimentación de vialidades, instalación de nueva iluminación, construcción de pasos peatonales y plantación de árboles a lo largo del trazo.

La Dirección General de Medio Ambiente de Naucalpan otorgó permisos para la poda o retiro de árboles con el compromiso de que cada árbol retirado sea reemplazado por cinco.

Años de rezago en la conectividad con el AIFA

La apertura del AIFA en 2022 no estuvo acompañada de la red de infraestructura terrestre que se había planeado.

En febrero de 2021, meses antes de la inauguración, el entonces gobierno federal tenía contempladas 14 obras de conectividad repartidas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México.

Entre las obras más importantes de esa lista estaba la ampliación del Tren Suburbano: 23 kilómetros adicionales con tres nuevas estaciones, capaz de movilizar entre 70,000 y 90,000 personas al día con un tiempo de traslado de 45 minutos desde la Ciudad de México.

macrolibramiento-mexiquense
La obra reporta 30% de avance al 22 de febrero de 2026. (Foto: Gobierno del Estado de México)

Su costo estimado era de más de 12,400 millones de pesos. Al momento de la inauguración del aeropuerto, esa obra aún no había comenzado.

La autopista Ecatepec-Peñón "Siervo de la Nación", ejecutada por el Estado de México con una inversión de 8,700 millones de pesos, fue una de las pocas obras que llegó a tiempo. Conecta el oriente del Valle de México con las inmediaciones del aeropuerto en aproximadamente 45 minutos y lleva años en operación.

Sin embargo, no cubre la zona poniente, donde se concentran varios de los mayores flujos de movilidad de la metrópoli.

El Macrolibramiento Mexiquense existente, la autopista que hoy opera entre Puente de Vigas y la autopista México-Pachuca, tiene 15.25 kilómetros de longitud en su troncal y sirve como espina dorsal de este corredor norte.

Según datos del Saascaem con corte en diciembre de 2025, registra un tránsito diario promedio de 25,255 vehículos en su troncal y cerca de 50,415 vehículos en sus casetas. El Tramo 0 se construye precisamente para extender ese corredor hacia el poniente, hacia Naucalpan.

Te recomendamos:

El Tren México-Toluca y el Suburbano al AIFA abrirán en 2026: ¿por qué se retrasaron tanto y qué les falta?
Infraestructura

El Tren México-Toluca y el Suburbano al AIFA abrirán en 2026, ¿por qué se retrasaron las obras?

Los beneficios prometidos

El gobierno estatal proyecta que el Tramo 0 mejorará la movilidad de más de 25,000 vehículos diarios. Las obras se coordinan con autoridades de la alcaldía Azcapotzalco y los ayuntamientos de Naucalpan y Tlalnepantla.

También se da seguimiento a instalaciones que interfieren con el trazo de la autopista, en coordinación con CFE, OAPAS y ENGIE.

Paralelamente, en el extremo oriente del Macrolibramiento, el Saascaem construye el Tramo 4.2, de 3.63 kilómetros, entre la intersección de la avenida Gran Canal y la autopista Siervo de la Nación, hasta la avenida Valle de Santiago en Ecatepec. Sus subtramos reportan avances de entre 44 y 88%.

"Para transportarme a mi trabajo, sí ahorra mucho, demasiado, para quienes viven lejos ayuda mucho", dijo Britney, una trabajadora que transita diariamente por la zona y que señaló una reducción de hasta 25 minutos en sus recorridos, de acuerdo con el comunicado gubernamental del 22 de febrero.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez enmarca estas obras en la estrategia denominada "2026, El Año de las Obras en EdoMéx", cuyo objetivo, según el propio gobierno, es modernizar la infraestructura carretera, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para las familias de la entidad.

Tags

Infraestructura general Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad