El Tramo 0 del Macrolibramiento se suma a las obras que intentan conectar al AIFA con la CDMX

Sin embargo, no cubre la zona poniente, donde se concentran varios de los mayores flujos de movilidad de la metrópoli.
El Macrolibramiento Mexiquense existente, la autopista que hoy opera entre Puente de Vigas y la autopista México-Pachuca, tiene 15.25 kilómetros de longitud en su troncal y sirve como espina dorsal de este corredor norte.
Según datos del Saascaem con corte en diciembre de 2025, registra un tránsito diario promedio de 25,255 vehículos en su troncal y cerca de 50,415 vehículos en sus casetas. El Tramo 0 se construye precisamente para extender ese corredor hacia el poniente, hacia Naucalpan.
Los beneficios prometidos
El gobierno estatal proyecta que el Tramo 0 mejorará la movilidad de más de 25,000 vehículos diarios. Las obras se coordinan con autoridades de la alcaldía Azcapotzalco y los ayuntamientos de Naucalpan y Tlalnepantla.
También se da seguimiento a instalaciones que interfieren con el trazo de la autopista, en coordinación con CFE, OAPAS y ENGIE.
Paralelamente, en el extremo oriente del Macrolibramiento, el Saascaem construye el Tramo 4.2, de 3.63 kilómetros, entre la intersección de la avenida Gran Canal y la autopista Siervo de la Nación, hasta la avenida Valle de Santiago en Ecatepec. Sus subtramos reportan avances de entre 44 y 88%.
"Para transportarme a mi trabajo, sí ahorra mucho, demasiado, para quienes viven lejos ayuda mucho", dijo Britney, una trabajadora que transita diariamente por la zona y que señaló una reducción de hasta 25 minutos en sus recorridos, de acuerdo con el comunicado gubernamental del 22 de febrero.
El gobierno de Delfina Gómez Álvarez enmarca estas obras en la estrategia denominada "2026, El Año de las Obras en EdoMéx", cuyo objetivo, según el propio gobierno, es modernizar la infraestructura carretera, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para las familias de la entidad.