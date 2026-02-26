El Tramo 0 del Macrolibramiento se suma a las obras que intentan conectar al AIFA con la CDMX

El objetivo fue garantizar que, en caso de daños causados por la obra, los propietarios pudieran reclamar reparaciones cubiertas por la constructora a través de una aseguradora, según informó El Sol de Toluca en septiembre de 2024.

El proyecto también contempla trabajos complementarios: repavimentación de vialidades, instalación de nueva iluminación, construcción de pasos peatonales y plantación de árboles a lo largo del trazo.

La Dirección General de Medio Ambiente de Naucalpan otorgó permisos para la poda o retiro de árboles con el compromiso de que cada árbol retirado sea reemplazado por cinco.

Años de rezago en la conectividad con el AIFA

La apertura del AIFA en 2022 no estuvo acompañada de la red de infraestructura terrestre que se había planeado.

En febrero de 2021, meses antes de la inauguración, el entonces gobierno federal tenía contempladas 14 obras de conectividad repartidas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México.

Entre las obras más importantes de esa lista estaba la ampliación del Tren Suburbano: 23 kilómetros adicionales con tres nuevas estaciones, capaz de movilizar entre 70,000 y 90,000 personas al día con un tiempo de traslado de 45 minutos desde la Ciudad de México.

La obra reporta 30% de avance al 22 de febrero de 2026. (Foto: Gobierno del Estado de México)

Su costo estimado era de más de 12,400 millones de pesos. Al momento de la inauguración del aeropuerto, esa obra aún no había comenzado.

La autopista Ecatepec-Peñón "Siervo de la Nación", ejecutada por el Estado de México con una inversión de 8,700 millones de pesos, fue una de las pocas obras que llegó a tiempo. Conecta el oriente del Valle de México con las inmediaciones del aeropuerto en aproximadamente 45 minutos y lleva años en operación.