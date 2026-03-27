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Infraestructura

Semana Santa inicia con obras en carreteras; Capufe podría suspender trabajos por aforo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes intensificó trabajos de bacheo como parte de un plan de intervensión a 18,000 kilómetros de la red carretera.
vie 27 marzo 2026 03:26 PM
Obras en carreteras complicarán Semana Santa 2026: autopistas con cierres y el plan de Capufe para evitar tráfico
Durante Semana Santa Capufe desplegará un operativo de priorización de cruce de automóviles. (Jorge Villalba/Getty Images)

La red carretera federal llega al arranque de Semana Santa con trabajos de conservación en marcha y operativos especiales para sostener la operación durante el periodo de mayor demanda.

Entre intervenciones de mantenimiento, cierres parciales y despliegues de atención, el tránsito convivirá con obras en distintos tramos del país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intensificó, en los días previos al periodo vacacional, las labores de conservación en la red libre de peaje.

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El programa incluye rehabilitación de tramos, mantenimiento rutinario y refuerzo de señalización en caminos federales.

“Se intensificaron los trabajos del MegaBachetón 2026 en la Red Carretera Federal Libre de Peaje”, informó la dependencia.

Estas acciones forman parte de un programa que considera intervenir 18,000 kilómetros de la red y dar mantenimiento a más de 43,000 kilómetros existentes, con trabajos que van desde bacheo hasta rehabilitación de puentes.

¿Qué obras hay en carreteras durante abril?

A la par del incremento en la movilidad, varios tramos operan con reducción de carriles o cierres parciales por trabajos de mantenimiento. En la autopista México–Querétaro, por ejemplo, hay reducción de carriles entre los kilómetros 194 y 207 en dirección a Querétaro.

En la México–Cuernavaca, a la altura del kilómetro 66, también se reporta reducción de carriles, mientras que en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque se mantiene circulación intermitente en ambos sentidos por labores en el puente Antonio Dovalí Jaime.

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Estas intervenciones responden a trabajos de conservación que continúan activos, lo que introduce ajustes operativos en la circulación y tiempos de traslado.

No obstante, si las obras interfieren en el tránsito de las personas, estas serán suspendidas.

bachetón sict
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aceleró los trabajos de bacheo previos a Semana Santa. (Foto: SICT)

Operativo carretero de Capufe durante Semana Santa

En la red de autopistas de cuota, Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementa un operativo especial del 27 de marzo al 12 de abril. Durante este periodo, el organismo prevé más de 23 millones de cruces vehiculares, con picos el 2 y 5 de abril.

El operativo incluye la suspensión de obras que afecten la superficie de rodamiento, salvo emergencias, así como la apertura de carriles según la demanda, instalación de cabinas móviles y habilitación de carriles reversibles en puntos de alta afluencia.

También se desplegarán 241 vehículos de atención a emergencias, 79 bases operativas y 44 puntos adicionales de apoyo. En total, 3,788 personas operarán las 129 plazas de cobro, junto con personal médico, grúas y centros de atención telefónica.

Revisión a operadores: control en transporte federal

De forma paralela, la SICT activa el Operativo 30 Delta, enfocado en el autotransporte federal.

Este programa contempla exámenes médicos aleatorios a conductores en carreteras y terminales, con 17 unidades médicas desplegadas en siete puntos carreteros y 19 terminales.

Las revisiones incluyen evaluación de signos vitales, coordinación motriz y detección de consumo de alcohol u otras sustancias.

“Se verificará la integridad psicofísica de las personas operadoras del autotransporte federal”, señaló la dependencia.

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