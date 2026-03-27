Obras en carreteras complicarán Semana Santa 2026: autopistas con cierres y el plan de Capufe para evitar tráfico

El programa incluye rehabilitación de tramos, mantenimiento rutinario y refuerzo de señalización en caminos federales.
“Se intensificaron los trabajos del MegaBachetón 2026 en la Red Carretera Federal Libre de Peaje”, informó la dependencia.
Estas acciones forman parte de un programa que considera intervenir 18,000 kilómetros de la red y dar mantenimiento a más de 43,000 kilómetros existentes, con trabajos que van desde bacheo hasta rehabilitación de puentes.
¿Qué obras hay en carreteras durante abril?
A la par del incremento en la movilidad, varios tramos operan con reducción de carriles o cierres parciales por trabajos de mantenimiento. En la autopista México–Querétaro, por ejemplo, hay reducción de carriles entre los kilómetros 194 y 207 en dirección a Querétaro.
En la México–Cuernavaca, a la altura del kilómetro 66, también se reporta reducción de carriles, mientras que en la autopistaNuevo Teapa–Cosoleacaque se mantiene circulación intermitente en ambos sentidos por labores en el puente Antonio Dovalí Jaime.
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Estas intervenciones responden a trabajos de conservación que continúan activos, lo que introduce ajustes operativos en la circulación y tiempos de traslado.
No obstante, si las obras interfieren en el tránsito de las personas, estas serán suspendidas.
Operativo carretero de Capufe durante Semana Santa
En la red de autopistas de cuota, Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementa un operativo especial del 27 de marzo al 12 de abril. Durante este periodo, el organismo prevé más de 23 millones de cruces vehiculares, con picos el 2 y 5 de abril.
El operativo incluye la suspensión de obras que afecten la superficie de rodamiento, salvo emergencias, así como la apertura de carriles según la demanda, instalación de cabinas móviles y habilitación de carriles reversibles en puntos de alta afluencia.
También se desplegarán 241 vehículos de atención a emergencias, 79 bases operativas y 44 puntos adicionales de apoyo. En total, 3,788 personas operarán las 129 plazas de cobro, junto con personal médico, grúas y centros de atención telefónica.