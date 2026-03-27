Obras en carreteras complicarán Semana Santa 2026: autopistas con cierres y el plan de Capufe para evitar tráfico

La red carretera federal llega al arranque de Semana Santa con trabajos de conservación en marcha y operativos especiales para sostener la operación durante el periodo de mayor demanda.

Entre intervenciones de mantenimiento, cierres parciales y despliegues de atención, el tránsito convivirá con obras en distintos tramos del país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intensificó, en los días previos al periodo vacacional, las labores de conservación en la red libre de peaje.