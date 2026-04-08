El avance en la construcción del tren México–Querétaro y el Querétaro-Irapuato revivió la promesa hecha durante años sobre la mejora de tiempos de movilidad entre estados. Por otro lado, busca ser punta de lanza en materia de innovación y seguridad, a través de un sistema que promete operar bajo estándares europeos.
Se trata del sistema European Train Control System (ETCS) Nivel 1. El gobierno federal lanzó en 2025 la licitación para la construcción y diseño de los sistemas de telecomunicaciones y las empresas ganadoras, Sonda México y Siemens Mobility, prometen proveer de la tecnología necesaria para regular la circulación, prevenir incidentes y coordinar la operación en todo el corredor.