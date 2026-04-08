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Infraestructura

Tren CDMX-Querétaro-Irapuato: un 'cerebro europeo' se usará para evitar accidentes

Sonda México y Siemens Mobility se harán cargo del sistema de telecomunicaciones del tren en el trazo de México a Irapuato. Prometen mayor seguridad y eficiencia en tiempos.
mié 08 abril 2026 04:30 AM
trabajos en vías del tren
El Tren México - Querétaro es uno de los más esperados en el centro del país. (Foto: César Gómez Reyna)

El avance en la construcción del tren México–Querétaro y el Querétaro-Irapuato revivió la promesa hecha durante años sobre la mejora de tiempos de movilidad entre estados. Por otro lado, busca ser punta de lanza en materia de innovación y seguridad, a través de un sistema que promete operar bajo estándares europeos.

Se trata del sistema European Train Control System (ETCS) Nivel 1. El gobierno federal lanzó en 2025 la licitación para la construcción y diseño de los sistemas de telecomunicaciones y las empresas ganadoras, Sonda México y Siemens Mobility, prometen proveer de la tecnología necesaria para regular la circulación, prevenir incidentes y coordinar la operación en todo el corredor.

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El contrato, adjudicado el 2 de marzo de este año, contempla el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de estos sistemas a lo largo de más de 300 kilómetros, con once estaciones de pasajeros dentro del corredor Ciudad de México–Querétaro–Irapuato, de acuerdo con Siemens Mobility.

telecomunicaciones en tren
El sistema será implementado en los trenes México-Querétaro y Querétaro-Irapuato. (Foto: Siemens Mobility)

La tecnología del Tren México - Querétaro - Irapuato

El núcleo del sistema es el European Train Control System (ETCS) Nivel 1, un estándar internacional que supervisa de forma continua la velocidad del tren y su autorización de movimiento. Su función es establecer límites operativos, verificar su cumplimiento y ajustarlos en tiempo real cuando existe riesgo.

“Visualízalo como si fuera un Waze o un Google Maps que justamente te está dando la localización, pero con la autonomía de poder frenar o tener autonomía de la velocidad de los trenes”, explicó Gabriel Fernández Ayala, director de Smart Cities & Mobility de Sonda México.

En la práctica, esto significa que cada tren recibe información constante sobre su posición y condiciones de la vía. Si un tren rebasa la velocidad permitida o entra a un tramo con restricciones, el sistema interviene automáticamente para ajustar su operación.

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“El primer beneficio es la seguridad. Hemos visto muchas noticias donde ha habido percances. Con esto te estás asegurando que hay unos estándares del manejo de tráfico que te dice quién puede ir por dónde, a qué velocidad puede ir ese tren y, digamos, si va a una velocidad mayor a una curva que puede presentar un riesgo, el sistema puede ajustar la velocidad automáticamente”, explicó Fernández Ayala.

Este control también permite organizar la circulación de múltiples trenes sobre la misma vía sin conflictos, ya que define prioridades, distancias seguras y tiempos de paso.

A esto se suma un componente de eficiencia operativa. El sistema no solo evita incidentes, también ordena el flujo ferroviario para reducir interrupciones y mejorar la puntualidad.

De acuerdo con Siemens Mobility, este modelo sustituye esquemas fragmentados por un estándar común que permite mayor control sobre la operación ferroviaria y una supervisión continua del desempeño de la red.

obras del tren méxico-querétaro
El sistema promete incrementar la seguridad. (Foto: César Gómez Reyna/Cuartoscuro)

El “sistema nervioso” del tren

Más allá de la señalización, el proyecto integra una red de telecomunicaciones que conecta toda la línea. Esta infraestructura incluye fibra óptica a lo largo del trazo, centros de control y sistemas de monitoreo en tiempo real.

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La red permite observar en todo momento lo que ocurre en la infraestructura, desde el estado de la vía hasta el paso de los trenes, mediante sensores distribuidos a lo largo del corredor.

La fibra óptica contará con múltiples canales que permiten integrar distintos servicios, como control de accesos, cámaras de vigilancia, comunicación interna y sistemas de información para pasajeros.

El sistema contempla un Centro de Control Operacional (OCC) y un centro de respaldo desde donde se supervisa la operación completa del corredor.

Desde estos espacios se concentrará la información de sensores, trenes e infraestructura, lo que permitirá tomar decisiones en tiempo real. También se integran sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) para monitorear el estado de la vía y de los equipos, explicó Gabriel Fernández, de Sonda México.

A esto se suma el software de planificación TPS.plan, que modela la infraestructura y permite definir horarios sin conflictos entre trenes, según Siemens Mobility.

obras del tren méxico - querétaro
La tecnología también permitirá mayor eficiencia en la movilidad de los trenes. (Foto: César Gómez Reyna/ Cuartoscuro)

Control de tiempo y organización

El sistema no solo opera los trenes, también organiza la experiencia del usuario. La información de horarios, llegadas y salidas se integra en la misma red, lo que permite sincronizar la operación con lo que ocurre en estaciones.

“Se implementará un sistema de comunicación y con ello los usuarios podrán tener el control de toda su administración de su tiempo”, explicó el directivo Gabriel Fernández.

En paralelo, la misma infraestructura permite coordinar servicios logísticos y de carga, aunque con parámetros distintos.

La implementación en el tren

La señalización y telecomunicaciones se integran desde las primeras etapas del proyecto.

“Desde un inicio estamos sumamente presentes porque somos los responsables de asegurar que todo, digamos que cerebro, el tema de sensores, el tema de comunicación, operen como si fuera un solo sistema desde un inicio”, señaló Fernández.

Esto implica que el diseño del trazo, la instalación de vías y la infraestructura digital avanzan de forma coordinada para asegurar la compatibilidad entre todos los componentes.

El calendario de la licitación indica que los trenes deberán estar abiertos al público y con el sistema instalado en abril de 2029.

Inicios de Obras Tren Querétaro
El sistema deberá estar implementado para la apertura comercial de la ruta, en abril de 2029. (Foto: César Gómez Reyna/Cuartoscuro)

¿Un nuevo estándar para los trenes de México?

El sistema que se implementa en los trenes México-Querétaro y Querétaro-Irapuato se plantea como base para futuras líneas ferroviarias en el país.

“Yo te diría que es la base de cómo van a operar los sistemas ferroviarios en México de aquí en adelante y definitivamente y probablemente va a ser una punta de lanza en América Latina”, afirmó Fernández Ayala.

De entrada, el sistema deberá ser compatible con el resto de la red de trenes.

La licitación, resuelta por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, establece que el consorcio ganador deberá cumplir con los requisitos técnicos y económicos para la instalación de estos sistemas, que incluyen señalización, telecomunicaciones y control integral del corredor.

Qué cambia frente a sistemas tradicionales

El cambio principal frente a esquemas convencionales es que la operación deja de depender de decisiones aisladas y pasa a un entorno centralizado, con información en tiempo real.

Esto permite:

- Supervisión continua de la velocidad y trayecto

- Control automático ante riesgos operativos

- Coordinación entre trenes y estaciones

- Programación optimizada de horarios

- Monitoreo integral de la infraestructura

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