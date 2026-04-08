El contrato, adjudicado el 2 de marzo de este año, contempla el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de estos sistemas a lo largo de más de 300 kilómetros, con once estaciones de pasajeros dentro del corredor Ciudad de México–Querétaro–Irapuato, de acuerdo con Siemens Mobility.

El sistema será implementado en los trenes México-Querétaro y Querétaro-Irapuato. (Foto: Siemens Mobility)

La tecnología del Tren México - Querétaro - Irapuato

El núcleo del sistema es el European Train Control System (ETCS) Nivel 1, un estándar internacional que supervisa de forma continua la velocidad del tren y su autorización de movimiento. Su función es establecer límites operativos, verificar su cumplimiento y ajustarlos en tiempo real cuando existe riesgo.

“Visualízalo como si fuera un Waze o un Google Maps que justamente te está dando la localización, pero con la autonomía de poder frenar o tener autonomía de la velocidad de los trenes”, explicó Gabriel Fernández Ayala, director de Smart Cities & Mobility de Sonda México.

En la práctica, esto significa que cada tren recibe información constante sobre su posición y condiciones de la vía. Si un tren rebasa la velocidad permitida o entra a un tramo con restricciones, el sistema interviene automáticamente para ajustar su operación.