El sistema ferroviario que parte de Buenavista, cruza el Valle de México y busca llegar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Pachuca entra en una nueva etapa.

El gobierno federal acordó la compra total del Tren Suburbano y con ello perfila la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria que operará este y otros tramos ferroviarios.

El anuncio, realizado el 23 de abril, implica que el Estado mexicano concentra el 100% de la participación accionaria del sistema que durante casi dos décadas operó bajo un esquema mixto. “Este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México”, dijo Jorge Mendoza, director de Banobras, durante la conferencia matutina de presidencia.