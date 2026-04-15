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Desarrollo Inmobiliario

Vivienda social del gobierno se construirá cerca de la nueva red de trenes para mejorar conectividad

Una de las prioridades del Programa de Vivienda para el Bienestar es evitar el abandono de los inmuebles, por lo que buscan mejorar su cercanía con la infraestructura y servicios.
mié 15 abril 2026 05:14 PM
vivienda para el bienestar en Tamaulipas
La Sedatu calcula que derivado de las políticas de vivienda anteriores se abandonaron 650,000 unidades. Entre las razones se encuentra la lejanía con los centros de trabajo. (Foto: Presidencia)

Los trenes son uno de los elementos con los que cuenta el gobierno federal para construir el Programa de Vivienda para el Bienestar. Anclar parte de los desarrollos a las rutas que se crean en el marco del Plan México ayudará a crear comunidades conectadas, de acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril .

De esta manera se busca evitar uno de los errores más criticados de administraciones pasadas en la edificación de inmuebles sociales, el abandono por la mala ubicación.

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De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en 2023, existían cerca de 650,000 viviendas adquiridas por trabajadores pero que habían dejado de ser habitadas y una de las principales razones era la desconexión entre los hogares y los centros de trabajo.

La vinculación entre los trenes y la vivienda

La estrategia de dotación de vivienda social para la población de menores ingresos tiene como ejes el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA) y la atención social y territorial, donde se integran los proyectos ferroviarios.

“La construcción de nueva infraestructura de transporte busca integrar regiones, impulsar el desarrollo económico y fomentar la planeación urbana sostenible, acompañada de soluciones habitacionales”, señala el DOF.

Estos proyectos recorren del centro al norte del país. Las principales ciudades por las que transitan son Pachuca, Hidalgo; Querétaro, Querétaro; Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Irapuato, Guanajuato; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Mazatlán, Sinaloa; Los Mochis, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Guaymas, Sonora; Tepic, Nayarit y Nogales, Sonora.

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Hasta marzo de 2026, el programa ya cuenta con viviendas desplegadas en estas entidades.

Evitar la expansión urbana

La estrategia también delinea cuatro puntos para la edificación de vivienda social. En primer lugar, prioriza los entornos compactos e intraurbanos, por lo que dará preferencia al suelo dentro de las ciudades con uso habitacional y de equipamiento. También plantea aprovechar terrenos baldíos o subutilizados para reconvertir lotes en proyectos mixtos y de vivienda.

La densificación urbana mediante vivienda vertical y multifamiliar se impulsa como una forma de optimizar el uso del suelo.

En segundo lugar, considera que la ubicación de las edificaciones debe garantizar la conexión con la vida urbana, la infraestructura y el empleo, mediante la disponibilidad de agua potable, energía, drenaje y manejo de desechos, además de la cercanía con centros de salud, escuelas y espacios públicos.

Para acompañar estas decisiones, en tercer lugar el gobierno planea gestionar el suelo de forma preventiva mediante reservas estratégicas, con la delimitación de zonas de crecimiento urbano y zonas naturales. También busca vincular la vivienda con proyectos prioritarios de infraestructura y enfocar los esfuerzos en zonas de alto rezago.

Igualmente, se excluirán zonas de riesgo, como lugares contaminados o con riesgo climático y geológico.

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La vivienda más allá de la construcción

Para que los inmuebles sociales cumplan con los parámetros de una vivienda adecuada, se debe considerar no solo la obra, de acuerdo con lo expuesto por Circe Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la Sedatu, en el Foro Los nuevos retos de la vivienda.

“La vivienda está inserta en un entramado que debe considerarse como vivienda integral. No solo una vivienda aislada, sino las condiciones del entorno que permitan dar dignidad a las familias”, mencionó durante su ponencia.

Por ello, considera que los instrumentos institucionales solo funcionan si responden a la demanda social. De acuerdo con datos de la Sedatu, más de la cuarta parte de los grupos prioritarios a los que se dirige la vivienda social presenta problemas con la ubicación.

Mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y jóvenes tardan más de una hora en trasladarse a un hospital en casos de emergencia.

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Vivienda Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

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