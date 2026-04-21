De dos horas a 39 minutos: Tren Suburbano al AIFA se inaugura en abril y promete menos tiempo de traslado

Estos recorridos pueden tomar entre 40 minutos y dos horas, según el origen y el tráfico. La nueva conexión ferroviaria modifica ese esquema.

La nueva ruta del Tren Suburbano al AIFA

El Tren Suburbano extenderá su ruta desde Buenavista hasta el AIFA a través de un ramal que se desprende en Lechería. El recorrido completo tendrá una longitud de 42 kilómetros y se realizará en 39 minutos, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El ramal conectará hasta Buenavista en la Ciudad de México. (Foto: Trenes Suburbanos.)

La línea contará con estaciones intermedias como Cueyamil, Los Agaves, Nextlalpan y Jaltocan, antes de llegar a la terminal aérea. La estación final se ubicará dentro de las instalaciones del aeropuerto, a unos pasos de la terminal de pasajeros.

El sistema operará con 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno. Siete estarán en operación simultánea, dos en reserva y uno en mantenimiento. El intervalo de paso será de aproximadamente 15 minutos, de acuerdo con información dada por la SICT a Obras en 2024.