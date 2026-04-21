De dos horas a 39 minutos: Tren Suburbano al AIFA se inaugura en abril y promete menos tiempo de traslado

¿Cómo operará el Tren Suburbano al AIFA?
El servicio funcionará de las 5:00 a las 00:30 horas. A diferencia de los traslados actuales, el tiempo de recorrido no dependerá del tráfico vehicular.
En el esquema vigente, el traslado en autobús desde puntos como Indios Verdes puede tomar entre 40 minutos y una hora, mientras que en transporte público combinado puede extenderse de una a dos horas.
El Mexibús , por ejemplo, ofrece una opción de bajo costo con tarifa de 10 pesos, pero con un trayecto más largo y con transbordo desde Ojo de Agua hacia el aeropuerto.
La nueva ruta ferroviaria introduce un tiempo fijo de traslado, con salida desde una terminal conectada con el sistema de transporte de la Ciudad de México.
El precio se mantiene pendiente
El costo del viaje aún no se confirma. Sin embargo, la SICT ha planteado un precio de 120 pesos para el servicio directo entre terminales y de alrededor de 100 pesos para recorridos con paradas intermedias.
Actualmente, el Tren Suburbano opera con tarifas de entre 10 y 24 pesos en su tramo original, lo que marca una diferencia respecto al nuevo servicio hacia el aeropuerto.