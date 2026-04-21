Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Infraestructura

El AIFA tendrá una nueva ruta desde la CDMX con menos de una hora de traslado

La conexión del Tren Suburbano de Lechería al AIFA comenzará a operar este 26 de abril, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
mar 21 abril 2026 11:29 AM
De dos horas a 39 minutos: Tren Suburbano al AIFA se inaugura en abril y promete menos tiempo de traslado
El tren Suburbano que conectará a Lechería con el AIFA se inaugurará el 26 de abril. (Foto: Presidencia)

El trayecto hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cambiará a partir del 26 de abril de 2026. La entrada en operación del Tren Suburbano hacia la terminal aérea incorporará una ruta directa desde Buenavista , con un tiempo estimado de 39 minutos.

Hasta ahora, llegar al AIFA implica una combinación de transporte terrestre. El acceso depende de vialidades como el Circuito Exterior Mexiquense, la autopista México–Pachuca o de opciones de transporte público como el Mexibús y autobuses desde distintos puntos de la ciudad.

Publicidad

Estos recorridos pueden tomar entre 40 minutos y dos horas, según el origen y el tráfico. La nueva conexión ferroviaria modifica ese esquema.

La nueva ruta del Tren Suburbano al AIFA

El Tren Suburbano extenderá su ruta desde Buenavista hasta el AIFA a través de un ramal que se desprende en Lechería. El recorrido completo tendrá una longitud de 42 kilómetros y se realizará en 39 minutos, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

mapa del tren suburbano al aifa
El ramal conectará hasta Buenavista en la Ciudad de México. (Foto: Trenes Suburbanos.)

La línea contará con estaciones intermedias como Cueyamil, Los Agaves, Nextlalpan y Jaltocan, antes de llegar a la terminal aérea. La estación final se ubicará dentro de las instalaciones del aeropuerto, a unos pasos de la terminal de pasajeros.

El sistema operará con 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno. Siete estarán en operación simultánea, dos en reserva y uno en mantenimiento. El intervalo de paso será de aproximadamente 15 minutos, de acuerdo con información dada por la SICT a Obras en 2024.

Publicidad

¿Cómo operará el Tren Suburbano al AIFA?

El servicio funcionará de las 5:00 a las 00:30 horas. A diferencia de los traslados actuales, el tiempo de recorrido no dependerá del tráfico vehicular.

En el esquema vigente, el traslado en autobús desde puntos como Indios Verdes puede tomar entre 40 minutos y una hora, mientras que en transporte público combinado puede extenderse de una a dos horas.

El Mexibús , por ejemplo, ofrece una opción de bajo costo con tarifa de 10 pesos, pero con un trayecto más largo y con transbordo desde Ojo de Agua hacia el aeropuerto.

La nueva ruta ferroviaria introduce un tiempo fijo de traslado, con salida desde una terminal conectada con el sistema de transporte de la Ciudad de México.

El precio se mantiene pendiente

El costo del viaje aún no se confirma. Sin embargo, la SICT ha planteado un precio de 120 pesos para el servicio directo entre terminales y de alrededor de 100 pesos para recorridos con paradas intermedias.

Actualmente, el Tren Suburbano opera con tarifas de entre 10 y 24 pesos en su tramo original, lo que marca una diferencia respecto al nuevo servicio hacia el aeropuerto.

Publicidad

El atraso de la obra

El proyecto estaba planeado para concluirse en 2023, pero la fecha se aplazó hasta este abril de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto está en pruebas, pero listo para inaugurarse.

La construcción del ramal implicó intervenciones adicionales en el trazo ferroviario. Para habilitar la vía de pasajeros fue necesario reubicar infraestructura existente.

Jesús Esteva, titular de la SICT, señaló “había mucho conflicto social” y que se realizaron reubicaciones de viviendas y ajustes en colonias cercanas al derecho de vía.

En ese mismo proceso, también se trasladaron vías de carga para dar paso a la nueva infraestructura. “Primero se reubicaron las vías de tren de carga y después se construyeron las de pasajeros”, explicó la mandataria.

Además, indicó que “las dos tuvieron temas sociales”, en referencia a las zonas intervenidas, lo que obligó a resolver accesos y acuerdos antes de continuar con la obra.

Tags

Infraestructura general Suburbano Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad