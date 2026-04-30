Viajar en el Tren Suburbano es cómodo hasta que llegan las fallas: las ventajas y las desventajas de la nueva ruta

Las ventajas del tren al AIFA

El acceso parte de una ventaja operativa, el ingreso se realiza desde la estación Buenavista , con conexión inmediata al Metro, Metrobús y otros sistemas. El mismo acceso físico del Suburbano se mantiene, lo que evita traslados adicionales dentro de la ciudad.

El medio de pago también se integra al sistema de movilidad existente. “El ingreso, en este momento, se hará con la Tarjeta de Movilidad Integrada”, explicó Andrés Lajous, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) en la inauguración. Esto permite usar una sola tarjeta para distintos transportes.

El recorrido llega directamente al AIFA. La estación del tren se ubica frente a la terminal de autobuses y a menos de 40 pasos de la entrada al aeropuerto, sin necesidad de transporte adicional.

La temrinal del Tren Suburbano en el AIFA queda a unos pasos de la terminal de pasajeros. (Foto: Diana Zavala/Obras)

En términos de costo, el servicio inicia con una tarifa de 45 pesos desde Buenavista al aeropuerto y de 11 pesos en estaciones intermedias. Durante la inauguración se anunció como una tarifa inicial.

El tren, que requirió una inversión de 44,000 millones de pesos, también funciona como transporte intermedio. A lo largo del recorrido, usuarios suben y bajan en estaciones como Lechería, lo que amplía su uso más allá del aeropuerto.