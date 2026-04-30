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Infraestructura

El Tren Suburbano al AIFA transita entre la comodidad y la confusión de su operación

El recorrido rápido y seguro atrae a los usuarios, pero el ingreso provisional y la falta de horarios, así como de señalizaciones, complica la organización de los pasajeros.
jue 30 abril 2026 12:49 PM
Viajar en el Tren Suburbano es cómodo hasta que llegan las fallas: las ventajas y las desventajas de la nueva ruta
Usuarios reportan un sistema cómodo. (Foto: Diana Zavala/Obras)

La Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya están más cerca. Con un recorrido que durante sus primeras semanas dura poco más de 50 minutos (tiempo que promete reducirse), el sistema de transporte llegó el 26 de abril después de tres años de su fecha original de inauguración.

En su arranque, el servicio muestra dos caras, por un lado, una conexión directa con la terminal aérea y un sistema integrado de pago, por otro, ajustes en operación, obras de acceso inconclusas, información al usuario confusa y espacio limitado en los vagones.

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Las ventajas del tren al AIFA

El acceso parte de una ventaja operativa, el ingreso se realiza desde la estación Buenavista , con conexión inmediata al Metro, Metrobús y otros sistemas. El mismo acceso físico del Suburbano se mantiene, lo que evita traslados adicionales dentro de la ciudad.

El medio de pago también se integra al sistema de movilidad existente. “El ingreso, en este momento, se hará con la Tarjeta de Movilidad Integrada”, explicó Andrés Lajous, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) en la inauguración. Esto permite usar una sola tarjeta para distintos transportes.

El recorrido llega directamente al AIFA. La estación del tren se ubica frente a la terminal de autobuses y a menos de 40 pasos de la entrada al aeropuerto, sin necesidad de transporte adicional.

AIFA
La temrinal del Tren Suburbano en el AIFA queda a unos pasos de la terminal de pasajeros. (Foto: Diana Zavala/Obras)

En términos de costo, el servicio inicia con una tarifa de 45 pesos desde Buenavista al aeropuerto y de 11 pesos en estaciones intermedias. Durante la inauguración se anunció como una tarifa inicial.

El tren, que requirió una inversión de 44,000 millones de pesos, también funciona como transporte intermedio. A lo largo del recorrido, usuarios suben y bajan en estaciones como Lechería, lo que amplía su uso más allá del aeropuerto.

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El material rodante incluye trenes con capacidad para 719 personas, espacios designados para equipaje, accesibilidad universal y sistemas de información a bordo.

El tiempo de recorrido se ubica en alrededor de una hora en su fase inicial, con una meta de 43 minutos conforme avance la operación. “Estamos esperando iniciar con un tiempo de traslado de alrededor de 60 minutos”, señaló Jorge Mendoza, director de Banobras.

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El sistema funciona con la tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Las limitaciones del tren Buenavista-AIFA

El servicio también presenta elementos en proceso de ajuste. Uno de los principales es la información al usuario. En el andén no hay pantallas con horarios ni anuncios claros sobre la salida de trenes. Tampoco se informa el tiempo de espera antes de abordar.

La frecuencia no es visible para los usuarios en el sitio. Aunque se anunció un intervalo inicial de 30 minutos, no hay una referencia pública clara sobre la llegada y la salida de los trenes.

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En las estaciones no hay claridad de tiempos de salida ni posición de llegada de los trenes. (Foto: Diana Zavala/Obras)

El acceso al andén también genera dudas. La profundidad de la estación y la falta de indicaciones sobre el lado para salir provoca recorridos adicionales dentro de la terminal.

Durante el abordaje se registran filas en torniquetes, en parte por el uso inicial del sistema y la necesidad de resolver dudas sobre el cobro por trayecto.

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En el interior del tren, el uso del espacio para equipaje muestra limitaciones. Los maleteros superiores son altos y angostos, lo que dificulta colocar maletas de rueditas. Algunas se acomodan en áreas cercanas a puertas o entre las piernas de los pasajeros.

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Los compartimientos para maletas son angostos y altos, por lo que los usuarios no los utilizan. (Foto: Diana Zavala/Obras)

En estaciones posteriores a Lechería se observan estructuras provisionales en accesos y puentes peatonales. Estas corresponden a obras en proceso dentro del ramal hacia el aeropuerto.

Al salir del sistema, el uso de torniquetes también genera dudas. Existen accesos diferenciados y algunos usuarios utilizan los incorrectos. Hay personal de apoyo, pero la operación aún depende de la orientación directa.

Un servicio en consolidación

El tren forma parte de un sistema más amplio de movilidad ferroviaria en la zona metropolitana. “Este ramal ferroviario AIFA-Lechería será un elemento clave para mejorar la movilidad de los usuarios”, se señaló durante la inauguración.

La operación inicia con una demanda estimada de hasta 57,000 pasajeros diarios y una capacidad superior a 80,000. También se prevé la incorporación de más trenes y ajustes en frecuencia conforme avance el uso.

En su primera etapa, el Tren Suburbano al AIFA combina una conexión directa al aeropuerto con una operación que aún se adapta al flujo de usuarios. Su desempeño dependerá de los ajustes en información, frecuencia y uso del espacio en los próximos meses.

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Infraestructura general Tren

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