La compra del Tren Suburbano va más allá de la inversión: la verdadera importancia de su adquisición

La relevancia del proyecto no está únicamente en el cambio de control, sino en la función que adquiere la ruta dentro del sistema ferroviario en desarrollo.

Una ruta que articula el norte del Valle de México

El Tren Suburbano opera desde 2008 con una longitud de 27 kilómetros y siete estaciones que conectan el centro de la Ciudad de México con municipios del Estado de México. En 2025 registró 45.1 millones de personas usuarias.

La relevancia de la ruta radica en el territorio que conecta. “Esta ruta yo creo que es de gran importancia para las personas que viven en el norte del Valle de México”, dijo Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).

El especialista señaló que el área de influencia alcanza a cerca de 2.5 millones de personas en municipios como Cuautitlán, Tultitlán y zonas aledañas.

La conexión con el AIFA y la futura extensión a Pachuca amplían ese alcance hacia el estado de Hidalgo, donde existe una dinámica de viajes recurrentes hacia la capital.

“Hay una cantidad muy grande de viajes que vienen del estado de Hidalgo (…) hacia la Ciudad de México, ya sea diario o de manera recurrente”, explicó.