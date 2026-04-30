Cómo llegar al AIFA en el Tren Suburbano paso a paso por 45 pesos: estaciones y tiempo real de traslado

Viaje en el Tren Suburbano al AIFA: recorrido de 53 minutos, por 45 pesos, en convoys para 700 usuarios
El Tren al Aeropuerto Felipe Ángeles avanza a velocidades de prueba, pero promete reducir el tiempo de traslado a 45 minutos. Usuarios lo consideran cómodo y económico, aunque le faltan señalizaciones.
Tres años de espera después de la fecha de inauguración original, el Tren Suburbano en Buenavista ya cuenta con la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual fue una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ruta forma parte de una ampliación de 41 kilómetros, con un desvío a partir de Lechería que lleva hasta la terminal aérea.
El tren utilizado es el mismo modelo del interurbano México–Toluca. Tiene capacidad para 719 personas, con 329 asientos. Incluye maleteros superiores, espacios en accesos, pantallas informativas y restricción de alimentos y bebidas. Por el trayecto completo, hoy se pagan 45 pesos.
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El sistema es la promesa del gobierno federal para conectar al aeropuerto con el resto del Valle de México, uno de los obstáculos que, de acuerdo con los visitantes y con organismos como la Asociación Internacional de Aero Transporte (IATA), le impedía despegar en afluencia de público.
El tren se retrasó por problemas en la obra pero, principalmente, por temas sociales, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración. Finalmente se hizo realidad, tras una inversión de 44,000 millones de pesos y una demanda de 82,000 pasajeros diarios.
El acceso al tren
El primer paso es entrar por la estación Buenavista, como en el servicio habitual hacia Cuautitlán. Este punto, ya importante para el Valle de México, será cada vez más relevante.
La estación será el punto de conexión también con el tren México-Pachuca, que se desprenderá de la ruta actual al aeropuerto, y del México-Querétaro, que ya construye la Sedena.
Al estar dentro de las instalaciones la señalización distingue ambos recorridos, pero el usuario debe ubicar torniquetes específicos para el tren al AIFA.
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Cada pasajero necesita una tarjeta propia del sistema de Movilidad Integrada, con el que operan medios de transporte como el Metro y Metrobús y que Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), buscó unificar con el Estado de México desde su gestión en la capital del país.
El sistema cobra al salir, según el tramo recorrido, lo que genera confusión en los usuarios acostumbrados a usar un mismo plástico para varias personas. Es por ello que en los torniquetes de entrada, distintos a los que usa el resto del sistema, se hacen filas largas de acceso.
El costo desde Buenavista hasta el aeropuerto es de 45 pesos, mientras que las estaciones intermedias tienen una tarifa de 11 pesos. Estas cifras corresponden a una tarifa inicial anunciada durante la inauguración.
Aún no se da información oficial sobre cuándo se modificarán los precios ni con qué monto.
Antes de entrar, la tarjeta debe tener saldo suficiente de acuerdo con el trayecto que se prevé realizar. La recarga se realiza en módulos dentro de la estación o desde el celular.
Andén, donde comienza la confusión
Después de los torniquetes, hay un andén indicado para el AIFA, y que se comparte con las obras del que será el tren México-Querétaro, pero no hay señalizaciones ni vías asignadas.
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Tampoco hay pantallas con horarios visibles ni información clara sobre el lado de salida del tren. El recorrido implica caminar hasta ubicar la unidad, que para el 28 de abril a las 14:00 horas, estaba ubicado al fondo de la plataforma.
No hay aviso previo del tiempo de salida. En el recorrido observado, el tren permaneció diez minutos antes de partir.
Trayecto, estaciones y tiempos
El tren sale de Buenavista y avanza por estaciones conocidas del Suburbano. A los cinco minutos llega a Fortuna. Luego continúa a Tlalnepantla, San Rafael y Lechería.
En esta estación, de donde parte el ramal, ocurre un cambio. Una parte importante de los pasajeros desciende o aborda. A partir de ahí, el tren hace un recorrido que antes era solo una promesa:
Buenavista, hora de llegada 14:25
Fortuna, hora de llegada 14:30
Tlalnepantla, hora de llegada 14:35
San Rafael, hora de llegada 14:39
Lechería, hora de llegada 14:43
Cueyamil, hora de llegada 14:50
La Loma, hora de llegada 14:54
Tejehualco, hora de llegada 14:57
Prados Sur, hora de llegada 15:02
Cajiga, hora de llegada 15:05
Xaltocan, hora de llegada 15:11
AIFA, hora de llegada 15:18
El trayecto, a menor velocidad que en la primera parte de la ruta, sigue por estaciones como Cueyamil, La Loma, Tejehualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan. En el tránsito en estos dos últimos puntos se perciben dos realidades, en primer lugar, las estructuras provisionales instaladas como escaleras para entrar a las estaciones y que fungen también como puentes peatonales.
En segundo lugar, el dinamismo de la zona. La construcción de naves industriales de fideicomisos como Danhos y de vivienda se empiezan a ver en el perímetro de la ruta.
Desde ahí se llega directo al aeropuerto. El recorrido inició a las 14:25 de la tarde y terminó a las 15:18, 53 minutos después. El objetivo es reducirlo a 43 minutos, de acuerdo con lo expuesto durante la inauguración.
Durante el trayecto, el tren también funciona como transporte intermedio. Usuarios suben y bajan en distintas estaciones para trayectos cotidianos, no necesariamente relacionados con el aeropuerto.
La llegada al AIFA
Al llegar al AIFA, el andén se ubica frente a la terminal de autobuses. El acceso peatonal a la terminal aérea es inmediato: menos de 40 pasos separan el tren de la entrada.
Pero la mayoría de los pasajeros llega sin maletas, como destino final la estación. Aprovechan para fotografiarse frente al tren y explorar el andén.
“Utilizamos en primera instancia para conocer la funcionalidad y el retorno a la utilización del tren. Es maravilloso. Creo que a partir de esta inauguración y del uso del Tren Insurgente y del Tren Maya estamos nuevamente en la carrera del progreso a nivel mundial (...) Es muy cómodo viajando. La velocidad es relativa, va a subir y la respuesta de la gente es que muchos queremos conocer”, dijo Mario López, usuario del tren.
La situación fue similar para Arturo y su familia, quienes usaron el tren para conocerlo y que describieron la experiencia como tranquila. Arturo cuenta que ya había hecho el recorrido para viajar, pero en auto. Al comparar ambos sistemas, prefiere quedarse con el tren.
La estación final, lista desde la inauguración del aeropuerto en 2022, forma parte de la infraestructura del aeropuerto y cuenta con escaleras eléctricas, elevadores y señalización integrada. El proyecto contempla que esta conectividad permita una movilidad continua entre sistemas de transporte.
Regreso: uso con equipaje y operación
Al salir solo hay escaleras para ascender y en el primer nivel de inmediato está la salida, con personal orientando y los torniquetes en donde se hace el cobro del trayecto recorrido.
En el regreso el perfil del usuario cambia. La mayoría ya transporta maletas. Se trata de viajeros que aterrizaron hace pocos minutos. Tal es el caso de Roberto Sotelo, que visitó por primera vez el aeropuerto.
Él cuenta que al salir exploró las opciones que había para trasladarse a la Ciudad de México y los trabajadores del AIFA le recomendaron el tren, “fue cómodo, es económico y está muy rápido”, dice. Aunque no tenía expectativas, considera que su experiencia fue buena, y en su vuelo de regreso usará el mismo sistema.
Aunque dentro de los vagones el escenario no es igual para todos. Los espacios designados para equipaje resultan limitados: los maleteros son altos y angostos, lo que dificulta colocar maletas de rueditas. Algunas se acomodan en áreas cercanas a puertas o entre las piernas de los pasajeros.
No se observan objetos en los pasillos. Mochilas y bolsas pequeñas sí se colocan en los compartimentos superiores.
El tiempo de regreso es similar al de ida. En estaciones como Lechería desciende la mayoría de los pasajeros.
Al finalizar el viaje, el usuario debe pasar por torniquetes para salir. El sistema realiza el cobro según la distancia recorrida. En esta etapa persisten dudas sobre qué acceso utilizar, ya que existen torniquetes distintos.
Hay personal en sitio que orienta a los usuarios, aunque la operación aún presenta momentos de confusión. Se prevé que el sistema de pago se unifique tras la adquisición del servicio por parte del gobierno federal.
Un sistema en ajuste
El Tren Suburbano al AIFA inició operaciones con una frecuencia estimada de 30 minutos entre salidas, de acuerdo con el gobierno federal, con el objetivo de reducirla a 12 minutos conforme aumente la demanda, aunque personal de la estación dice que aún no hay tiempos calculados ni fijos. El servicio opera de 5:00 a 24:00 horas entre semana, con variaciones los fines de semana.
La obra contempla una demanda inicial de hasta 57,000 pasajeros diarios y una capacidad superior a 80,000. “Estamos esperando iniciar con un tiempo de traslado de alrededor de 60 minutos”, señaló Jorge Mendoza, director de Banobras.
El tren conecta con otros sistemas en Buenavista, como Metro, Metrobús y Ecobici, lo que integra el recorrido dentro de la red de movilidad de la ciudad.
A partir de su apertura, el trayecto entre la capital y el aeropuerto ya cuenta con una opción ferroviaria. El uso cotidiano del servicio definirá su operación.