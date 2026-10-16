El suelo deformó la Línea 5 en Oceanía hasta dejarla fuera de norma: qué ocurre cuando pasan los trenes

El Plan Maestro del Metro 2018-2030 documentó que esa deformación llevó uno de los tramos hasta una inclinación superior al máximo establecido por el propio sistema. El cambio afecta la manera en que los trenes suben, frenan y se detienen, pero también ha dejado daños visibles en la infraestructura y en la superficie.

Una pendiente que cambió desde que abrió la Línea 5

Cuando el tramo entre Consulado y Pantitlán comenzó a operar en 1981, las vías fueron construidas siguiendo las condiciones que tenía entonces el terreno. En términos generales, la pendiente no superaba 3.5% y únicamente llegaba a 4.9% durante unos 50 metros cerca de la falda norte del Peñón de los Baños.



Desde entonces, esa parte de la ciudad ha seguido hundiéndose a un ritmo aproximado de 25 centímetros por año, pero no de manera uniforme.

Cerca del cerro existe terreno firme que prácticamente no baja, mientras que el suelo de los alrededores continúa comprimiéndose. Con los años, esa diferencia terminó deformando la estructura por donde circulan los trenes y aumentando la inclinación de la vía.