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Infraestructura

¿Qué pasó con las líneas 10 y 11 del Metro CDMX? Se planearon, nunca se construyeron y estas eran sus rutas

Una línea iba a cruzar Insurgentes de norte a sur y otra conectaría Santa Mónica con Bellas Artes. Así eran los proyectos que quedaron pendientes desde el plan maestro de 1996.
dom 18 octubre 2026 03:25 PM
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Convoys del metro de la CDMX.
Los proyectos de las líneas 10 y 11 quedaron como propuestas de planeación y no cuentan con estaciones en operación. (Archivo Cuartoscuro/ Adolfo Vladimir)

En los planes de expansión del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se contemplaron dos líneas que nunca llegaron a construirse. Entre ellas está la Línea 10, que conectaría el norte y el sur de la capital por Insurgentes, y la Línea 11, que uniría Santa Mónica, en el Estado de México, con Bellas Artes, en el Centro Histórico.

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Ambos proyectos formaron parte del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 , que trazó una expansión de la red con horizonte al año 2020. Sin embargo, los planes cambiaron y esas rutas no se convirtieron en líneas ferroviarias en operación.

¿Cuál iba a ser la ruta de la Línea 10 del Metro?

La Línea 10 se proyectó para conectar Eulalia Guzmán, al norte de la Ciudad de México, con Cuicuilco, al sur, mediante un recorrido por avenida Insurgentes.

Exterior de la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México, con un tren naranja junto a la vialidad.
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El objetivo era establecer un transporte masivo de norte a sur que conectara distintas zonas de la capital y facilitara los traslados a lo largo de una de sus principales avenidas. El plan maestro identificó el trazo Eulalia Guzmán-Cuicuilco como una de las líneas pendientes de construcción.

Aunque algunas publicaciones han estimado que el proyecto tendría alrededor de 18.6 kilómetros de longitud, no debe confundirse esa referencia con un trazado definitivo construido y validado en obra.

Tampoco existe una lista de estaciones operativas, pues la línea nunca pasó a esa etapa.

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¿Por qué no se construyó la Línea 10?

El Programa Institucional del STC Metro 2013-2018 señala que, en el trazo proyectado de la Línea 10 entre Eulalia Guzmán y el Estadio Olímpico, se construyó la Línea 1 del Metrobús.

Por lo que el corredor previsto para el Metro terminó atendido por otro sistema de transporte público, aunque no se trata de una sustitución idéntica en infraestructura o capacidad.

La Línea 1 del Metrobús recorre Insurgentes y conecta el norte y el sur de la ciudad mediante autobuses articulados que circulan por carriles confinados. Su puesta en operación ofreció una alternativa de transporte para parte del corredor contemplado décadas antes para la Línea 10.

Personas haciendo fila en una de las estaciones del Cablebús de la Ciudad de México.
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¿Qué ruta habría tenido la Línea 11 del Metro?

La segunda línea que quedó pendiente era la Línea 11, cuyo recorrido se planeó desde Santa Mónica, en el Estado de México, hasta Bellas Artes, en el Centro Histórico de la capital. El proyecto buscaba conectar la zona metropolitana del poniente con el centro de la ciudad.

En documentos y publicaciones sobre el plan de 1996 se ha estimado que la línea tendría cerca de 19.9 kilómetros.

Mapa de las líneas proyectadas del transporte público de la CDMX
Los proyectos de las líneas 10 y 11 quedaron como propuestas de planeación y no cuentan con estaciones en operación. (Programa Institucional del STC Metro 2013-2018)

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Sin embargo, solo quedó como una propuesta de planeación y no con una línea con estaciones definitivas o construidas.

¿Por qué no se construyó la Línea 11?

El documento institucional del Metro explica que el proyecto de la Línea 11, de Santa Mónica a Bellas Artes, fue concesionado, pero no pudo concretarse debido a la oposición vecinal.

A diferencia de la Línea 10, cuyo corredor se relacionó con la construcción del Metrobús, el proyecto de la Línea 11 no se convirtió en una ruta equivalente de otro sistema de transporte.

El costo del Metro se mantendrá en cinco pesos el próximo año, según el Gobierno del DF. (Foto: Notimex )
El plan maestro de 1996 contempló dos líneas del Metro que nunca llegaron a construirse.

Además, el propio programa institucional del STC señalaba que, desde la elaboración del plan de 1996, habían cambiado los patrones de viaje por el crecimiento poblacional, los usos del suelo y la incorporación de sistemas como el Metrobús, el Tren Suburbano y el Mexibús. Esos cambios llevaron a plantear la actualización de la estrategia de expansión de la red.

¿Las líneas 10 y 11 del Metro siguen en los planes de CDMX?

El plan maestro de 1996 contemplaba la expansión del Metro, pero los proyectos de las líneas 10 y 11 no se concretaron. Años después, el Programa Institucional del STC 2013-2018 señaló la necesidad de actualizar la planeación para responder a los cambios en la movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ahora, esos trazos históricos no significan que su construcción esté confirmada, ya que tendría que existir un anuncio oficial vigente con detalles del proyecto, presupuesto y calendario de obra.

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