¿Qué pasó con las líneas 10 y 11 del Metro CDMX? Se planearon, nunca se construyeron y estas eran sus rutas

Ambos proyectos formaron parte del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 , que trazó una expansión de la red con horizonte al año 2020. Sin embargo, los planes cambiaron y esas rutas no se convirtieron en líneas ferroviarias en operación.

¿Cuál iba a ser la ruta de la Línea 10 del Metro?

La Línea 10 se proyectó para conectar Eulalia Guzmán, al norte de la Ciudad de México, con Cuicuilco, al sur, mediante un recorrido por avenida Insurgentes.



El objetivo era establecer un transporte masivo de norte a sur que conectara distintas zonas de la capital y facilitara los traslados a lo largo de una de sus principales avenidas. El plan maestro identificó el trazo Eulalia Guzmán-Cuicuilco como una de las líneas pendientes de construcción.

Aunque algunas publicaciones han estimado que el proyecto tendría alrededor de 18.6 kilómetros de longitud, no debe confundirse esa referencia con un trazado definitivo construido y validado en obra.

Tampoco existe una lista de estaciones operativas, pues la línea nunca pasó a esa etapa.