El objetivo es reducir la fragmentación de una red en la que los habitantes de las periferias pueden invertir más de cuatro horas diarias en trasladarse.

Abril McCain, miembro del Colegio de Urbanistas de México, explica que la movilidad es uno de los problemas que requieren una estrategia que trascienda los límites administrativos de municipios, alcaldías y entidades federativas.

“Uno de los proyectos prioritarios más destacados que propone este programa es la coordinación para hacer proyectos de movilidad integrada que logren conectar zonas alejadas con estándares de calidad”. Abril McCain, miembro del Colegio de Urbanistas de México.

Zonas periféricas tardan hasta 4 horas en traslado

La Zona Metropolitana del Valle de México constituye una de las áreas urbanas más grandes y complejas del mundo, pero sus sistemas de transporte mantienen una operación dividida entre distintas autoridades, territorios y modalidades.

Las redes de mayor capacidad, como el Metro , Tren Suburbano, sistemas de autobuses de tránsito rápido (BRT) y Trolebús, se concentran principalmente en la Ciudad de México y algunos corredores del Estado de México.

En contraste, amplias zonas periféricas dependen de microbuses y vagonetas, un modelo de transporte concesionado de baja capacidad que moviliza diariamente a más de seis millones de personas y representa alrededor del 74% de los viajes en transporte público de la metrópoli.