¿Cómo crecerá el Mexibús? Las tres nuevas líneas y las conexiones que tendrán con la CDMX

El sistema Mexibús ampliará su cobertura con tres nuevos corredores que buscan mejorar los traslados en el Estado de México y otros medios de transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Se trata de: Línea 5 de Lechería a El Rosario, Línea 6 de Zinacantepec a Lerma y, Línea 7 de Vicente Villada a Panteón de los Rosales.
Los tres proyectos quedaron formalizados en un acuerdo de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Sin embargo, cada uno tiene un nivel de avance distinto.
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Línea 5 del Mexibús: de Lechería a El Rosario
La Línea 5 conectará Lechería, en Tultitlán, con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.
El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 29.4 kilómetros, principalmente por la vía Gustavo Baz, avenida Adolfo López Mateos, avenida Las Armas Norte y avenida de las Culturas.
La ruta atravesará zonas de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla antes de llegar a la capital. El proyecto contempla 31 estaciones y busca beneficiar a unos 137 mil usuarios al día, de acuerdo con la información difundida por las autoridades mexiquenses.
El recorrido contempla las siguientes paradas intermedias, además de las terminales de Lechería y El Rosario:
La Quebrada
Pensamiento
Azalea
Parque Industrial
Antiguo Camino a Minas
Melchor Ocampo
Lago de Guadalupe
CRIT
Camino San Mateo
Orquídeas
Tequexquináhuac
José María Morelos
Toltecas
Henry Ford
De los Jinetes
Filiberto Gómez
Mario Colín
Recursos Hidráulicos
Galeana
Hidalgo
Abraham Lincoln
Viveros de la Colina
Ignacio Zaragoza
Santa Mónica
Puente de Vigas
Las Armas
Río Blanco
Hidrógeno
Colegio de Bachilleres 1
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Además, en Lechería, los usuarios podrán enlazar con el Tren Suburbano, que permite trasladarse hacia Buenavista, en la Ciudad de México. En el otro extremo, el CETRAM El Rosario ofrece conexión con las líneas 6 y 7 del Metro.
La construcción comenzó en 2026, sin embargo, su fecha de conclusión deberá confirmarse con la actualización oficial más reciente del gobierno estatal.
Línea 6 del Mexibús: del Valle de Toluca a Lerma
La Línea 6 llevará el Mexibús al Valle de Toluca con un recorrido que conectará Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma. El proyecto contempla aproximadamente 28.8 kilómetros por sentido y busca mejorar los traslados entre zonas habitacionales, comerciales, universitarias e industriales de la región.
El recorrido proyectado partirá de Zinacantepec, continuará por vialidades como el bulevar Adolfo López Mateos y el centro de Toluca, y seguirá por Paseo Tollocan hasta llegar a la zona de Lerma.
La línea incluirá dos terminales (Zinacantepec y Lerma) y 44 estaciones por sentido. Debido al trazado vial, la lista de estaciones varía según el sentido de circulación. Estas son las estaciones:
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Sentido Oriente a Poniente
Av. Las Torres: Terminal Tren Lerma.
Av. Adolfo López Mateos: Profa. Manuela Ruiz Méndez.
Av. Paseo Tollocan: Av. B. Juárez (M. Zapata), Polioles S. A. De C. V., Bayer de México, Diconsa Metropolitana, Emiliano Zapata, Blvd. Miguel Alemán, Jose Vicente Villada, Callejón de San Pedro, Hda. Del Coecillo, De Las Jacarandas, Sta. María Totoltepec, Prol. Paseo Totoltepec, Granados, San Gerónimo, Tad Toluca, Estallantes Toluca, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Roberto Bosch, Robert Fulton, Vía Alfredo Del Mazo.
Blvd. Alfredo del Mazo: Av. Independencia.
Av. S. Lerdo de Tejada: Blvd. Isidro Fabela, Alejandro Bon Humboldt, Ignacio López Rayón, Nicolas Bravo, Andrés Quintana Roo, El Oro, Cuautitlán, Gral. Agustín Millán, Fray Juan De Zumárraga.
Av. Presidente Adolfo López Mateos: De Los Panteones, Laguna de La Palma, Filiberto Navas, Antonio Rivera Venegas, Ramón Guerra, Aztecas, La Conchita, Av. Almoloya De Juárez.
Carretera Morelia – Toluca: 1A Prov. A. López Mateos.
Av. 16 de Septiembre: Carr. Morelia Toluca.
Sentido Poniente a Oriente
Av. 16 de Septiembre: Carr. Morelia Toluca.
Carr. Morelia Toluca: 1A Prov. A. López Mateos.
Av. Presidente Adolfo López Mateos: Av. Almoloya de Juárez, La Conchita, Aztecas, Av. Tec. De Monterrey, Antonio Rivera Venegas, Filiberto Navas, Laguna de la Palma, De Los Panteones, Paseo Tollocan.
Av. José Ma. Morelos: Monte Líbano, Vasco de Quiroga, Felipe Villanueva, Andrés Quintana Roo, Jose Vicente Villada, Benito Juárez Nte., Alejandro Bon Humboldt, J. Ma. Glez. Arratia 18 Sur, Blvd. Isidro Fabela, 28 de Octubre.
Av. Hidalgo Pte.: Patio Toluca.
Av. Paseo Tollocan: Francisco I. Madero, IEEM (Edificio Central), Calle Libertad, Ignacio Comonfort, Antiguo Camino A Metepec, Diagonal Santa María, Manuel J. Cloutier, Tollocan II, Issemym Toluca, De La Industria, Calle 5 de Febrero, Av. Tecnológico, Honda Tollocan, Av. Frontera, Blvd. Miguel Alemán, Av. Reforma, San Diego de los Padres, Av. Buenavista, Av. Independencia, Av. B. Juárez (M. Zapata).
Av. Las Torres: Terminal Tren Lerma.
En este caso, la principal conexión será con el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, en la zona de la terminal de Lerma. Esto permitirá combinar el Mexibús con el tren para continuar el viaje hacia el poniente de la Ciudad de México.
La conexión será relevante para quienes viven en el Valle de Toluca y se trasladan hacia la capital por motivos de trabajo, estudio u otras actividades.
En octubre de 2026, autoridades de movilidad del Estado de México señalaron que se prevé avanzar en el proceso de licitación para comenzar las obras en 2027.
Línea 7 del Mexibús: Panteón de los Rosales a Nezahualcóyotl
La Línea 7 está proyectada para conectar la zona de Vicente Villada con el Panteón de los Rosales, en Nezahualcóyotl. El corredor recorrerá aproximadamente 3.5 kilómetros por sentido sobre la avenida Chimalhuacán y busca mejorar la movilidad en esta zona del oriente del Estado de México.
El proyecto contempla siete estaciones intermedias y dos terminales, con una demanda estimada de unos 8 mil 405 usuarios al día. Las siete estaciones previstas son:
Adelita
Carmelo Pérez
Norteña
Me Voy
Tepozanes
Secundaria 36
CBTIS 6
Las terminales serán Vicente Villada y Panteón de los Rosales.
La Línea 7 se integrará con la Línea 3 del Mexibús, que circula entre Chimalhuacán y Pantitlán. Esta conexión permitirá a los usuarios continuar su viaje hacia el Metro Pantitlán, donde pueden enlazar con las líneas 1, 5, 9 y A del Sistema de Transporte Colectivo.
¿Cuándo estarán listas las nuevas líneas del Mexibús?
La expansión del Mexibús busca mejorar los traslados entre municipios mexiquenses y facilitar las conexiones con los sistemas de transporte de la Ciudad de México. Sin embargo, las tres líneas tienen calendarios distintos.
La Línea 5, de Lechería al CETRAM El Rosario, ya está en construcción. La Línea 6, que recorrerá el Valle de Toluca, se prepara para iniciar obras en 2027, mientras que la Línea 7, en Nezahualcóyotl, todavía necesita avanzar hacia su ejecución.