¿Cómo crecerá el Mexibús? Las tres nuevas líneas y las conexiones que tendrán con la CDMX

Sentido Oriente a Poniente

Av. Las Torres: Terminal Tren Lerma.

Av. Adolfo López Mateos: Profa. Manuela Ruiz Méndez.

Av. Paseo Tollocan: Av. B. Juárez (M. Zapata), Polioles S. A. De C. V., Bayer de México, Diconsa Metropolitana, Emiliano Zapata, Blvd. Miguel Alemán, Jose Vicente Villada, Callejón de San Pedro, Hda. Del Coecillo, De Las Jacarandas, Sta. María Totoltepec, Prol. Paseo Totoltepec, Granados, San Gerónimo, Tad Toluca, Estallantes Toluca, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Roberto Bosch, Robert Fulton, Vía Alfredo Del Mazo.

Blvd. Alfredo del Mazo: Av. Independencia.

Av. S. Lerdo de Tejada: Blvd. Isidro Fabela, Alejandro Bon Humboldt, Ignacio López Rayón, Nicolas Bravo, Andrés Quintana Roo, El Oro, Cuautitlán, Gral. Agustín Millán, Fray Juan De Zumárraga.

Av. Presidente Adolfo López Mateos: De Los Panteones, Laguna de La Palma, Filiberto Navas, Antonio Rivera Venegas, Ramón Guerra, Aztecas, La Conchita, Av. Almoloya De Juárez.

Carretera Morelia – Toluca: 1A Prov. A. López Mateos.

Av. 16 de Septiembre: Carr. Morelia Toluca.

Sentido Poniente a Oriente

Av. 16 de Septiembre: Carr. Morelia Toluca.

Carr. Morelia Toluca: 1A Prov. A. López Mateos.

Av. Presidente Adolfo López Mateos: Av. Almoloya de Juárez, La Conchita, Aztecas, Av. Tec. De Monterrey, Antonio Rivera Venegas, Filiberto Navas, Laguna de la Palma, De Los Panteones, Paseo Tollocan.

Av. José Ma. Morelos: Monte Líbano, Vasco de Quiroga, Felipe Villanueva, Andrés Quintana Roo, Jose Vicente Villada, Benito Juárez Nte., Alejandro Bon Humboldt, J. Ma. Glez. Arratia 18 Sur, Blvd. Isidro Fabela, 28 de Octubre.

Av. Hidalgo Pte.: Patio Toluca.

Av. Paseo Tollocan: Francisco I. Madero, IEEM (Edificio Central), Calle Libertad, Ignacio Comonfort, Antiguo Camino A Metepec, Diagonal Santa María, Manuel J. Cloutier, Tollocan II, Issemym Toluca, De La Industria, Calle 5 de Febrero, Av. Tecnológico, Honda Tollocan, Av. Frontera, Blvd. Miguel Alemán, Av. Reforma, San Diego de los Padres, Av. Buenavista, Av. Independencia, Av. B. Juárez (M. Zapata).

Av. Las Torres: Terminal Tren Lerma.

En este caso, la principal conexión será con el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, en la zona de la terminal de Lerma. Esto permitirá combinar el Mexibús con el tren para continuar el viaje hacia el poniente de la Ciudad de México.

La conexión será relevante para quienes viven en el Valle de Toluca y se trasladan hacia la capital por motivos de trabajo, estudio u otras actividades.

En octubre de 2026, autoridades de movilidad del Estado de México señalaron que se prevé avanzar en el proceso de licitación para comenzar las obras en 2027.

El recorrido proyectado partirá de Zinacantepec, continuará por vialidades como el bulevar Adolfo López Mateos. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Línea 7 del Mexibús: Panteón de los Rosales a Nezahualcóyotl

La Línea 7 está proyectada para conectar la zona de Vicente Villada con el Panteón de los Rosales, en Nezahualcóyotl. El corredor recorrerá aproximadamente 3.5 kilómetros por sentido sobre la avenida Chimalhuacán y busca mejorar la movilidad en esta zona del oriente del Estado de México.

El proyecto contempla siete estaciones intermedias y dos terminales, con una demanda estimada de unos 8 mil 405 usuarios al día. Las siete estaciones previstas son:

Adelita Carmelo Pérez Norteña Me Voy Tepozanes Secundaria 36 CBTIS 6

Las terminales serán Vicente Villada y Panteón de los Rosales.

La Línea 7 se integrará con la Línea 3 del Mexibús, que circula entre Chimalhuacán y Pantitlán. Esta conexión permitirá a los usuarios continuar su viaje hacia el Metro Pantitlán, donde pueden enlazar con las líneas 1, 5, 9 y A del Sistema de Transporte Colectivo.

¿Cuándo estarán listas las nuevas líneas del Mexibús?

La expansión del Mexibús busca mejorar los traslados entre municipios mexiquenses y facilitar las conexiones con los sistemas de transporte de la Ciudad de México. Sin embargo, las tres líneas tienen calendarios distintos.

La Línea 5, de Lechería al CETRAM El Rosario, ya está en construcción. La Línea 6, que recorrerá el Valle de Toluca, se prepara para iniciar obras en 2027, mientras que la Línea 7, en Nezahualcóyotl, todavía necesita avanzar hacia su ejecución.