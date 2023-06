Traen consigo sus propios métodos de éxito que buscan replicar en el país. Por ejemplo, soluciones a problemas con los largos traslados para llegar del trabajo a la casa y viceversa, ya que las fábricas o centros de distribución suelen estar fuera de las ciudades. En este caso, en alternativas para reducir este tiempo perdido China lleva la batuta, de acuerdo con Silvia Gómez, analista senior de investigación de mercado de la empresa Datoz. Uno de sus modelos es incluir dentro del mismo terreno a hoteles o viviendas.

Hoteles en los parque industriales

El parque industrial Hofusan cuenta con 300 hectáreas en las cuales solo empresas chinas se han establecido y, de acuerdo con Silvia Gómez, el tipo de cultura de incorporar amenidades que mejoren el estilo de vida de los trabajadores proviene totalmente de este país asiático.

Sin embargo, Silvia Gómez menciona que el plan industrial de Hofusan es incorporar un hotel, así como un área comercial, la fase dos consta de 50 lotes que son destinados al área comercial y de equipamiento.

Y que la parte tres, que es la incorporación del hotel, es la que se estará trabajando; sin embargo, se está a la espera de ver los beneficios, que serían el aumento en la productividad, así como el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores.

“Tenemos que ver cómo funciona este modelo nuevo en México y de ahí ver cómo se va a desarrollando, y ver qué tipo de permisos o cómo se manejará el tema de los usos de suelo”, menciona la analista senior de investigación de mercado de la empresa Datoz.

Agrega que, de acuerdo con la información proporcionada por el mismo parque industrial, la fase tres se estará finalizando en los últimos meses de 2023, y observar todos los beneficios que puede traer este modelo asiático.

Sin embargo, la experta menciona que este esquema en México no se ha explotado por los permisos de uso de suelos, es decir que no se puede construir en un mismo terreno estos dos tipos de inmobiliarios.

Sergio Argüelles, director de FINSA y presidente de la Asociación Mexicana De Parques Industriales Privados (AMPIP), comenta que se han realizado parques donde se han implementado áreas no necesariamente de trabajo y que esto depende totalmente del tipo de industria. En Matamoros, la primera empresa que implementó áreas verdes, así como guarderías y cafeterías, fue General Motors. “Si la industria es limpia, es decir una maquiladora o de ensamblaje, sí es posible”.

Ya que son industrias en donde no se trabaja con materiales tóxicos y no provocaría accidentes en las zonas que no son de trabajo.

En busca de una calidad de vida

En la zona de Guadalupe, en Monterrey hay un parque industrial que cuenta con áreas de guardería, canchas recreativas y área de comercio que permite a los trabajadores desplazarse sin la necesidad de llevarse mucho tiempo, en cuanto al traslado para llegar a las viviendas, el experto menciona que se buscan terrenos que se encuentren lo más cerca posible. Este tipo de desarrollos, también cuentan con áreas verdes para que las personas que trabajan puedan llevar a sus familias y disfrutar de sitios recreativos.

Agrega que cuando se planea realizar este tipo de desarrollo inmobiliario, las empresas buscan terrenos que les brinden el uso de suelo necesario para construir específicamente, y también buscan sitios donde haya escuelas cercanas y amenidades para mejorar el estilo de vida de los trabajadores.

Declara que este que los beneficios que tiene este tipo de parques industriales, es que la rotación del personal es menor y se fomenta el sentido de pertenencia, lo cual aumenta la productividad de los trabajadores.