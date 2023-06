De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), prevé que el teletrabajo puede representar ahorros para las empresas por arriba de los 86,000 pesos anuales por empleado, esto solo si se considera una modalidad de tres días de trabajo remoto. Sin embargo, para algunas empresas no es lo conveniente.

Jessica Gonzaléz Salazar, coordinadora de atracción de talentos de la empresa PPG, proveedora de pinturas, recubrimiento y materiales especiales, dice que es una empresa grande que no paga renta de oficinas, ya que el inmueble en donde desarrollan labores es de su propiedad; sin embargo, donde se encuentra Jessica, al menos 41 personas pueden disponer de la modalidad de teletrabajo porque son del área administrativa. Menciona que desde la pandemia se les proporcionó el equipo de cómputo, así como su teléfono inteligente.

Para la nueva incorporación de la norma se haría el gasto de las sillas para dicha cantidad del personal, que, de acuerdo con datos de Home Depot México, una silla ejecutiva que ayuda a la postura y cuenta con diseño ergonómico está entre 1,500 y 2,000 pesos. Para la empresa sería un gasto de 82,000 pesos únicamente de las sillas.

La compañía también debe proporcionar la mitad en los gastos de luz e internet. De acuerdo con Jessica González, si se aportan 300 pesos por persona para el pago del internet, serían 12,000 pesos mensuales y si ofrecen 200 pesos para luz serían 8,200 pesos bimestrales.

Mientras la empresa debe continuar con sus pagos bimestrales de luz, de los cuales gastan hasta 25,000 pesos por la maquinaria, computadoras, teléfonos, cámaras y pantallas que hay dentro de las empresas, que se continúan pagando esté o no el área administrativa. Por otra parte, el pago del agua es de 3,240 pesos bimestrales.

Agrega que durante la pandemia la empresa realizó estudios sobre sus empleados, en los que mostraron que éstos sufrieron depresión y hartazgo por no salir, así como no tener una convivencia, y trabajar horas de más, por lo que la empresa incita que acudan sus empleados a las instalaciones, ya que a ellos les pertenecen y tienen otras áreas que deben ir diariamente, por lo que el ahorro en los servicios básicos no se verían reflejados. También explica que el área administrativa tiene total libertad de decidir si asisten o toman home office y que deben considerar las afectaciones psicológicas.

La empresa Baby Creysi, firma dedicada a la ropa de bebé, paga una renta en Polanco, de acuerdo con información de Datoz. El precio por metro cuadrado en esa zona es de 26.12 dólares, la propiedad en la que rentan es de 150 metros cuadrados, de los cuales pagan alrededor de 60,000 pesos mensuales, sin considerar luz, internet y servicios básicos como el agua.

Del pago de la luz son 15,000 pesos, debido al uso de las 40 computadoras, televisiones, luces, lámparas y hornos de microondas y refrigeradores para los empleados. En cuanto al pago del agua, al ser una casa adecuada como oficinas realizan el pago de 2,100 pesos bimestrales. Del gasto de internet se pagan al mes 4,200 por tres módems que están distribuidos en toda la oficina.

Su planilla que es apta para home office (40 personas). Cada una cuenta con su propia computadora de trabajo que, de acuerdo con Braulio Salinas, gerente de Recursos Humanos, son apropiadas para realizar sus actividades en el hogar; sin embargo, se tendría que proporcionar un teléfono inteligente, lo que haría que el gasto se eleve a 200,000 para proporcionar a cada uno un dispositivo de un valor de 5,000 pesos.

Las sillas ergonómicas se tomarían de la oficina, mientras que sí realizaría el pago de la mitad de la luz y el internet 300 pesos por persona para el pago del internet, serían 12,000 pesos mensuales y si ofrecen 200 pesos para luz serían 8,200 pesos bimestrales.

“Y se deben considerar los gastos de transportación, de computadoras y de sillas”, menciona el entrevistado.