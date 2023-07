Para la adquisición de estos inmuebles se hizo una inversión de 5,560 millones de pesos.

La decisión de adquirir en la capital de Nuevo León no es solo para estar presente en otra ciudad del país, también buscan aprovechar el repunte de demanda de vivienda que existirá con debido al nearshoring.

La inmobiliaria comunicó que este nuevo portafolio de inmuebles llamado Vivant by Be Grand, permitirá tener propiedades en venta de 1.5 millones de pesos para abarcar a más mercado, ya que de acuerdo con su reporte del primer trimestre de 2023, el valor promedio de sus unidades residenciales fue 6.5 millones de pesos, un costo al cual no muchos millennials pueden solventar. El salario promedio de un trabajador afiliado al Seguro Social es de 674 pesos diarios.

En la Ciudad de México los nuevos departamentos están ubicados en colonias, como Del Valle, dentro del conjunto de Mitikah, en Santa Fe y Nuevo Polanco donde se encuentran otros de sus proyectos, mientras que en Monterrey están en desarrollo de San Pedro, Santa Lucía y Graza Sada.

Dentro de los desarrollo que existen en la capital del país, todos los departamentos de la empresa se caracterizan por contar con amenidades como roof garden, gimnasio, lugares de convivencia y áreas verdes tanto a dentro del complejo como a sus alrededores

Asimismo dentro de su página web se menciona que en sus proyectos integran desarrollos alternativas sustentables y su interés por el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, la empresa se ha visto involucrada en polémicas de esta índole, con las torres Be Grand Universidad, que se encuentran aledañas a la Ciudad Universitaria. El proyecto fue polémico ya que se estaba realizando en un predio que formaba parte de la zona de amortiguamiento que fijó la UNESCO cuando declaró al campus central de Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Humanidad en 2007.

Tras litigios de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y habitantes de la zona, el proyecto se detuvo.