La absorción de naves industriales se desacelera este 2023

También los inicios de construcción van rezagados respecto al año anterior, con un 8% por debajo de lo registrado. No obstante, la caída en los indicadores no indican un mal panorama, de acuerdo a Silvia Gómez, analista senior de investigación de mercado de Datoz, quien explica que suele ser en la segunda mitad del año donde se acumula la demanda.

Quezada agrega que la caída también se nota debido a que 2022 fue un año atípico para el sector respecto a crecimiento con cifras que aún no es posible saber si se alcanzarán, pero esto no quiere decir que el impulso del sector no continúe “es un fenómeno que se verá a largo plazo”, indica el experto.

La cifra fue principalmente arrastrada hacia abajo por lo registrado en la región centro, que comprende a la Ciudad de México, Hidalgo y Puebla, ya que a pesar de que hay una absorción sana que ya superó los 600,000 metros cuadrados, aún se mantiene menor al año pasado cuando en el mismo periodo había más de 750,000 metros cuadrados de absorción.

Además, este periodo también se registra una reducción en la construcción de 58%, que corresponde a elementos como el encarecimiento de la tierra, así como su escasez, explica Silvia Gómez.

La región noreste, conformada por ciudades como Monterrey y Nuevo Laredo, presenta un panorama diferente. El nearshoring ha beneficiado a las transacciones en naves industriales ya que es la que tiene mayor actividad de inicios de construcción con 35.16% más respecto al segundo trimestre del año pasado.

En el resto del año se espera que continúe el crecimiento de la absorción y construcción de naves industriales, a pesar de los retos que faltan por vencer como la falta de suministro de energía.