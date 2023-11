La historia detrás de Be Grand, inmobiliaria mexicana que dio el salto a España

O: ¿Cómo manejar el impacto que pueden tener desarrollos de dimensiones como los de Be Grand?

N: Bueno, lo principal es que todos nuestros proyectos cumplen cabalmente con los reglamentos de construcción de donde estemos. Eso primero nos da mucha tranquilidad saber qué estamos haciendo todo dentro del reglamento. Hemos tenido proyectos con demandas de todo tipo y siempre ha salido que las licencias y permisos están sacados conforme al reglamento. Entonces es el primer tema, apegarnos a la ley.

Lo segundo, las medidas de mitigación. También en los proyectos realizamos todas las medidas de mitigación que nos pone la autoridad, incluso algunas adicionales. En un proyecto que tenemos en la colonia Del Valle, tenemos una persona que diariamente limpia, recoge, etc. Porque para mí el que más se afecta en una construcción es el vecino. Y obvio, el ruido molesta, pero hay forma de tratar de controlar el horario, controlar hacer el menor ruido posible.

Luego, en nuestros proyectos, en el caso particular del agua, las medidas de mitigación que hacemos hacen que no solo se cubra la demanda del proyecto, sino que hay agua adicional. Lejos de perjudicar, beneficia a la comunidad donde se hace el proyecto.

En nuestro proyecto de Be Grand San Ángel, que hicimos en lo que era el Teatro Pedregal 70, aquel que estaba abandonado, tenías una zona que había medio delincuencia. Y a la hora que hicimos el edificio, toda la zona de alrededor recibió un boost en valor.

Durante la obra, los vecinos tienen la molestia propia de una obra, pero cuando terminamos, por lo general, las zonas donde terminamos tienen una plusvalía muy importante.

O: ¿Hacia quién van dirigidos los departamentos que construye Be Grand?

N: Be Grand, que es nuestra marca core, más o menos son departamentos de 7 millones de pesos promedio, pueden ir de 3 millones a 12 millones.

Con la marca Vitant que introdujimos hace poco, el rango de precios baja un poco, entre 1.5 y 6 millones de pesos. Y tenemos nuestra marca Be Grand Park, que son departamentos más grandes, por lo general, de 20 millones.

Nuestro cliente, te digo, el cliente es profesionista, exitoso, ocupado. Que lo que busca es comprar su casa y no tener que ocupar, que no tiene el tiempo.

O: ¿Cuál es el formato de Vitant?

N: Estos seis edificios eran un portafolio dedicado 100% a la renta. Edificios muy buenos y sobre todo en las mejores ubicaciones. Aquí en la Mexicana tenemos uno, está en Mítikah, en avenida Universidad, y el otro está en Nuevo Polanco.

Por lo mismo que se conceptualizan como departamentos a la renta, traen las super ubicaciones, pero son departamentos más chicos de lo normal. Y eso es lo que hace que el precio sea más atractivo. Lo que estamos haciendo en estos muebles es remodelarlos 100% las amenidades. Igual se hace de cero, todo lo que son áreas comunes y los departamentos lo estamos arreglando, cambiando cocinas, muebles de baño, apagadores, todo lo que se ve usado se está cambiando. Y estamos iniciando la comercialización con mucho éxito y esperamos una vez que abramos estas áreas comunes nuevas a principios del año que viene, pues que se detone todavía más la venta.

O: ¿Van a continuar con algunas unidades en renta?

N: Sí, muchas de las personas que lo están comprando lo hacen para rentarlas y también estamos dejando parte de los departamentos en renta.

O: ¿Tienen planes para expandir esta parte de renta?

N: Nosotros nos metimos a las rentas casi por accidente, empezaron clientes nuestros que nos compraban uno, dos, tres, incluso amigos míos que ya tenían cuatro departamentos y me hablaban a decir, oye, ‘qué problema me metiste, ahora no me tengo que ir al departamento, atender al inquilino, etcétera”, entonces empezamos a administrar nosotros los departamentos. Ahora tenemos dos mil departamentos nosotros en renta, parte propios y parte de terceros que administramos. Y justamente eso nos llevó a ir expandiendo la parte de renta y siempre con el tema de los clientes que compren, pues pueden darnos el departamento de la administración y eso hace que se quite toda la parte, digamos, complicada de la renta, que es administrarlo.

O: ¿Cuál es el futuro de Be Grand? ¿Qué viene para la empresa?

N: Obviamente terminar de colocar lo que tenemos, pues eso tenemos que acabar con el inventario que tenemos.

Por otro lado, vamos a sacar la torre de Guadalajara a la venta, el proyecto de Guadalajara. Y todo esto de Vitant, te digo, estamos haciendo la remodelación, hacer en el año que viene eventos de inauguración de amenidades nuevas y obviamente continuar vendiendo ese portafolio.