A pesar de iniciativas para regulación, empresas como Airbnb apuestan por México

Airbnb es una empresa que no solo ha llegado a cambiar el sector de hotelería y bienes raíces del mundo, sino que ha impulsado movimientos sociales y hasta ha cambiado las normas de las ciudades. México, y de manera particular la Ciudad de México, es uno de los lugares en donde el gobierno ha abordado el tema de la regulación. Y aunque aún no hay nada escrito, se ha buscado avanzar en el tema.