“Llevamos un ritmo de vida en un mundo cada vez más competitivo de trabajo, de intensidad, y cuando tenemos tiempo libre, la prioridad es capitalizarlo al máximo junto a nuestros seres queridos”, comenta, lo que ha llevado al sector a un crecimiento acelerado de las branded residences (por su nombre en inglés), inmuebles residenciales que son comprados por las personas, pero en los que pueden tener acceso a comodidades que van desde instalaciones de los hoteles —que suelen estar cerca de las viviendas— hasta servicio a la habitación.

Las cifras reflejan esta búsqueda no sólo por vivir en un lugar en una ubicación privilegiada, sino con todas las comodidades y oferta de entretenimiento que un alojamiento ofrece. Savills, consultora en comercio en Real Estate, reportó en octubre de 2023 que las residencias de marca crecieron más de 160% en los últimos 10 años, con mayor velocidad en Medio Oriente, además de América Central y América Latina, ya que “la gente está cada vez más dispuesta a invertir en experiencias que en productos”, insiste Alejandro Bataller.

Aunque considera que el epicentro de la oferta de este tipo de inmuebles es en Miami y Dubai, AB Living Group tiene el ojo puesto en el Caribe mexicano, en donde desarrollan The St. Regis Costa Mujeres & Residences, Almare, un Luxury Collection All-Inclusive Resort & Residences en Isla Mujeres, JW Marriott All-Inclusive & Residences, en Costa Mujeres, y JW All-Inclusive and Residences Costa Mujeres, entre otros.

Las razones no son pocas. Su ubicación geográfica para atender al mercado norteamericano y latinoamericano, la conectividad de su aeropuerto principal (el de Cancún), el clima, la naturaleza y la posibilidad de realizar deportes de agua, sumado a que aún es más económico adquirir una residencia de ultra lujo que en lugares como República Dominicana y Puerto Rico, han vuelto a la región en un área codiciada.

incluso para otro tipo de inmuebles como SHA México, una clínica de bienestar, hotel y residencias. Todo en una misma propuesta, o para la integración de un sistema de rental pool, en donde los propietarios pueden solicitar a la marca operadora que ponga en renta sus residencias para obtener ingresos mientas no es ocupada, pero tenerla lista cuando la vayan a ocupar.

Estas experiencias tienen un costo que va desde los dos millones de dólares —en las unidades de 200 metros interiores en el desarrollo de St. Regis— hasta los siete millones de dólares el penthouse más grande.

El negocio

Las empresas con operaciones de más residencias de marca son Four Seasons, The Ritz-Carlton y St. Regis, de acuerdo a Savills. Aunque cada vez hay más empresas que se interesan en el mercado, no sólo hoteles, sino negocios independientes.

La consultora reportó que a mediados de 2023 se encontraban 690 proyectos terminados y 600 más en planeación, con expectativas de inaugurarse hacia 2030, por lo que aún se espera un crecimiento exponencial en los siguientes años.

Las hoteleras se apoyan de empresas como AB Living, de origen español, para aprovechar el interés por las branded residences. La empresa se especializa en el desarrollo de inmuebles de lujo, por lo que crea un proyecto de vivienda y después busca a la marca que la puede operar de acuerdo a las amenidades que buscan ofrecer en sus inmuebles, también adecuándose a los requerimientos de, por ejemplo Marriott, dejando a esta segunda compañía la operación.