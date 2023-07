De acuerdo con Andrés Olguín, Gerente de Ventas Residenciales México en Lutron Electronics Latinoamérica, empresa productora de luminarias que ha experimentado al menos 20% del incremento de sus ventas en sistemas para hogares, hay al menos tres maneras que están en tendencia:

Mezclar con otros elementos

“Tuvimos el caso de una señora venezolana que en su país tenía una estación favorita para cocinar, pero aquí en México no existe. Extrañaba mucho escuchar su música y cuando le explicamos lo que se podía hacer con los sistemas inteligentes nos preguntó si con un botón podía llamar a la estación y le dijimos que ok, íbamos a trabajar con un integrador”. cuenta Olguín.

El resultado fue la creación una lista con las canciones favoritas en una plataforma de música por streaming que con un interruptor en el apagador de luz de la cocina se podía activar, mientras al mismo tiempo se modificaba la iluminación del espacio dependiendo de la hora del día.

Este escenario se puede repetir para casi cualquier espacio. La mezcla de elementos como una o varias luminarias, audio, bocinas inteligentes y casi cualquier dispositivo conectado a la red wi-fi es una realidad cada vez más demandada porque simplifica los pasos a seguir para las personas.

Crear ambientes para actividades determinadas

La combinación de elementos permite no sólo crear ambientes para distintas zonas de la vivienda, sino para hacer diferentes actividades. El directivo de Lutron explica que en un proyecto con el interiorista Raúl de la Cerda se hicieron programaciones para acciones tan específicas como reuniones con amigos.

“Tiene una escena que se llama momento creativo. Presionaba un botón, se ponía la luz como él decidió que trabajaba mejor y se ponía el playlist favorito que usaba siempre cuando se inspiraba. Food and Friends era otra escena con diferente tipo de música y luz solo en algunas zonas. Hasta una escena le pusimos para cuando su perrita se quedaba sola en la casa. Al salir apachurrar un botón y se quedaban ciertas luces abajo indirectas para que no se quedara a oscuras, pero tampoco desperdiciara luz”, apunta Andrés Olguín.

Para la creación de múltiples ambientes más allá del apagador, se usa un control en el que están programados para seleccionar con mayor facilidad cuál se quiere activar. Las luces inteligentes permiten, además, que no sean necesarios muchos dispositivos, sino que la luz se pueda regular de uno solo.

Luz que transforma. Living Room_MX Apartment_2b_5800.jpg Transformación de espacios a través de la iluminación. Foto: Lutron Lutron App Vignette_MX Apartment_5979.jpg Transformación de espacios a través de la iluminación. Foto: Lutron Living Room_MX Apartment_1a_5805.jpg Transformación de espacios a través de la iluminación. Foto: Lutron

Luz del sol en tu hogar

Mucho se ha dicho que mientras más similar sea la luz artificial a la del sol, mejor será el sueño de las personas y su rendimiento durante el día. Por lo que una de las principales funciones de la nueva iluminación es que sea regulable respecto a calidez, para tener una iluminación más fría en las primeras horas del día, y cálida al caer la tarde.

Sin embargo, ya es posible ir más allá y programar luminarias para que sigan la trayectoria del sol durante todo el día. “Conforme va avanzando el día, por ejemplo, yo me quedo en mi home office y estoy trabajando todo el día, yo no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, pero no tengo que estar presionando botones ni nada, solita va transformándose la iluminación siguiendo la luz del sol. Y cuando llega la tarde, mi cuerpo ya dice, ok, ya es tarde, ya necesito empezar a descansar,”, explica el directivo de Lutron.

Agrega que para crear estas tres estrategias es necesario ayuda de un profesional, debido a que se necesitan dispositivos especiales que soportan los aparatos conectados, una velocidad de internet específica y el diseño de los ambientes. No obstante, se puede comenzar a experimentar con las luminarias regulables que ya existen en el mercado.