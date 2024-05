Vinte va por 100% de las acciones de Javer

En un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la viviendera detalló que esta oferta se celebró en un contrato con 63.97% de los accionistas de Javer .

"Asimismo, los vendedores acordaron aceptar la OPA, y transmitir y vender el 100% de sus acciones representativas del capital social de Javer a Vinte mediante la OPA. En caso de que el resto de los accionistas de Javer también decidieran vender sus acciones mediante la OPA, Vinte estaría pagando el equivalente a un total de hasta 4,290 millones de pesos por el 100% de las acciones en circulación representativas del capital social de Javer", comunicaron.

Con la transacción, la empresa se convertiría en la más poderosa enlistada en la BMV tanto en ingresos, EBITDA y capacidad de venta de viviendas, tomando en cuenta los resultados de 2023, así como en capitalización bursátil y valor de la empresa.

Si se toman en cuenta las valorizaciones de ambas compañías al 20 de mayo de 2024, la nueva entidad combinada tendría una capitalización bursátil de aproximadamente de 10.753 billones de pesos y un valor de empresa de aproximadamente de 15.96 billones.

En segundo puesto quedaría Ara, con una capitalización de 4.12 millones y un valor de 3.70 billones de pesos, menos de la mitad de los elementos de la nueva competidora.

La fusión ayudaría a triplicar la colocación de viviendas en México. Mientras Vinte se centra en la venta de vivienda social, media y residencial en seis estados del centro del país —Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla y Nuevo León—, Javer lo hace en ocho: Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla.

La OPA llega después de un 2023 en el que Vinte rompió récord en ingresos por escrituración de propiedades, por 4,820.5 millones de pesos, tras la colocación de 1,332 unidades y un EBITDA de 864 millones de pesos.

Javer, bajo la presidencia de Salomón Marcuschamer, registró cifras positivas en todos sus indicadores, con 8,904 millones de pesos en ingresos, 12,201 viviendas vendidas y un EBITDA de 1,471.4 millones.

A pesar de que en estos indicadores, reportados a la BMV, Javer tuvo resultados con cifras más grandes, en su papel de mercado Vinte se encuentra más fuerte, con la mayor capitalización bursátil y valor de la empresa, con 7.25 billones y 9.73 millones de pesos por indicador, lo que se traduce en una estructura de deuda relativamente alta.

En México no se había registrado una fusión como la de las dos vivienderas. En 2008, Ara adquirió unos activos de Geo, luego de que la segunda compañía enfrentara problemas financieros, lo que le ayudó a expandir sus operaciones; no obstante, la transacción no se realizó por el 100% de los títulos como en el acuerdo actual entre Vinte y Javer.

Vinte, con 22 años de trayectoria, y Javer, con cinco décadas de experiencia, se encontraban en el primer y último lugar en precio promedio de vivienda en el arranque de 2024. La primera empresa con el valor más alto en 1.2 millones de pesos y la segunda, con el más bajo con 800 mil pesos por inmueble, por lo que el portafolio de construcción de ambas será más heterogéneo.