¿Puedo vender mi casa Infonavit si aún estoy pagando el crédito?

Si adquiriste una vivienda a través de un crédito Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), y por alguna razón buscas venderla, pero no sabes si puedes hacerlo porque no la has terminado de pagar, la respuesta a tu duda es positiva, ya que sí, el organismo permite hacer esta transacción aunque el préstamo no esté liquidado.