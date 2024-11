Propiedades.com apuesta por la vivienda económica para digitalizar más propiedades

El portal desarrolló un sistema que permite publicar inmuebles en 30 segundos a través de WhatsApp. La plataforma utiliza inteligencia artificial para identificar características como habitaciones y baños, además de enriquecer las descripciones con información del entorno.

Esto, más el conjunto de las herramientas pasadas disponibles en Propiedades.com, hicieron que la oferta de viviendas del portal de los segmentos económico y popular creciera de 10.5% y 17.4%, a 7.2% y 17.5%, respectivamente, de 2023 a 2024.

Para el Infonavit estas herramientas también son benéficas.

Nosotros vemos estas iniciativas como una gran herramienta para que los usuarios potenciales, o la gente que no sabe que el Infonavit ha hecho todos estos cambios para acercarse a los acreditados, puedan de primera mano o por otra vía enterarse de esto que está sucediendo. Juan Carlos Espinosa, gerente técnico de Infonavit

Retos del sector

La transformación ocurre en un momento complejo para la vivienda económica. El alto costo del suelo y la estricta regulación frenan el desarrollo de vivienda accesible en la Ciudad de México.

Los inmuebles por debajo de 4 millones de pesos representan el 70% de las transacciones en México. Sin embargo, la mayoría de la oferta digital se concentra en segmentos premium.

Esta situación provocó que la banca comercial redujera 50.1% la colocación de créditos para vivienda de interés social en comparación con el año anterior, de acuerdo con datos de BBVA.

El segmento residencial alcanzó casi 50% de las ventas totales en el segundo trimestre de 2024, frente al 38% registrado en el mismo periodo de 2023, mientras la vivienda económica, popular y tradicional registró un decrecimiento de 11%.

Modelo de monetización

Aunque la publicación es gratuita, Propiedades.com genera ingresos en distintas etapas de la transacción inmobiliaria. "No deberíamos pedir que nos paguen cuando no generamos valor y creemos que publicar un inmueble no es un valor suficiente para pedir que te paguen por eso", indicó Vargas.

La plataforma obtiene comisiones por conectar usuarios con mecanismos de financiación, generar contactos calificados para brokers y facilitar transacciones exitosas. El portal registra más de 2 millones de visitas mensuales y cuenta con más de 43,000 anunciantes, de los cuales 75% son brokers y 25% propietarios directos, según datos de la empresa.