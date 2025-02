Mercado inmobiliario de Miami se encarece: inversiones de lujo se enfrían

El segmento de condominios con precios inferiores a 150,000 dólares experimentó un aumento del 36.4%, añade el informe de la Asociación de Agentes inmobiliarios de Florida, las propiedades valuadas en más de un millón de dólares mostraron un crecimiento del 3.5%.

Peggy Olin coincide en que el interés de los mexicanos por Miami sigue vigente, particularmente en estos segmentos. “Yo personalmente lo que he visto es un continuo interés, no he visto ningún tipo de... como de no que no están comprando”.

Si bien, el impacto de las tarifas arancelarias y de las políticas de migración no afecta de forma directa al mercado inmobiliario de Miami y sus clientes internacionales, la incertdumbre sí suele pesar en sus decisiones, “aquí la historia demuestra que en general la política y el mercado, tanto de capitales como el mercado inmobiliario, no tiene un efecto directo. Los efectos que pueden tener son efectos indirectos y puntuales”, dice Carlos Rojas.

Tendencias a mediano plazo

A pesar del freno temporal en las inversiones de lujo, las proyecciones apuntan a una recuperación en el mediano plazo. Miami se mantiene como uno de los principales destinos para compradores internacionales y sigue liderando la migración interna en Estados Unidos, lo que genera demanda de vivienda y estabilidad en el mercado inmobiliario, coinciden los expertos.

El informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos muestra que, aunque la inversión extranjera en bienes raíces ha disminuido, Florida sigue siendo el destino número uno para compradores internacionales, con un 20% del total de compras en el país.

Carlos Rojas subraya que este tipo de pausas no son nuevas en el sector y que, históricamente, los compradores regresan cuando la volatilidad cede. “Esto pasó con Brasil hace cinco años, pasó con Venezuela cuando hubo una gran devaluación hace 10 años, y toda la historia demuestra que esto siempre ha sido corto plazo, que no genera un impacto tan grande”.

Mientras tanto, los desarrolladores y vendedores en Miami ajustan sus estrategias para atraer a compradores en segmentos más dinámicos. La venta de propiedades con precios más accesibles, así como aquellas con opciones de financiamiento flexibles, se han convertido en alternativas viables para mantener el dinamismo del sector inmobiliario en la ciudad.