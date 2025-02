Mexicanos prefieren unir su crédito Infonavit con amigos que con su familia

El perfil de los solicitantes

Unamos Créditos permite que parejas, amigos y familiares unan sus financiamientos, y la mayor tasa de éxito se ha registrado entre aquellos que no comparten un vínculo legal.

En los últimos cinco años, el organismo otorgó un total de 284,572 créditos bajo esta modalidad. De acuerdo con los datos del instituto, del total de beneficiarios del programa, 129,186 fueron parejas en unión libre o del mismo sexo, mientras que 71,922 correspondieron a amigos que decidieron adquirir una vivienda en conjunto. En menor medida, 53,568 fueron padres e hijos, y 29,896 hermanos.

“Los créditos conyugales tienen mayor cartera vencida que los de Unamos Créditos. En el matrimonio, a lo mejor dices: ‘ya me casé y a lo mejor, quién sabe si quería o no quería, y tenemos que comprar la casa’, porque hay un condicionamiento social. Mientras que al unir tu crédito con quien quieras, está la libertad de decidir”, dijo en entrevista en 2024, Carlos Martínez, ex director del Infonavit.

Un financiamiento en crecimiento

Para 2025, el programa permitirá alcanzar montos de hasta 5 millones 95,210 pesos, consolidándose como una de las opciones de crédito más robustas para la compra de vivienda en el país.

Carlos Martínez, exdirector del Infonavit, recordó que la idea de Unamos Créditos surgió a partir de una consulta de una madre y su hijo en una feria de atención al público.

"La señora me preguntó si podía unir su crédito con el de su hijo, ya que ninguno de los dos podía adquirir por separado la casa que querían. Al revisar el sistema, noté que no había una opción para ello y me parecía absurdo, dado que sí existían créditos conyugales. Ahí comenzamos a diseñar este producto", comentó.