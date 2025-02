Repensar la vivienda social sin estigmas y con múltiples soluciones

Es decir, la solución al problema de la falta de vivienda accesible no es prohibir las plataformas, sino regularlas con datos de acuerdo con los retos y oportunidades de la propia Ciudad de México, y que la regulación incluya a todas las plataformas actuales. Por ejemplo, empezar por garantizar que se cobren todos los impuestos (IVA, ISR e ISH) a todas las plataformas. Actualmente, Booking, TripAdvisor, Despegar, BestDay, Google Vacation Rentals o incluso Facebook Marketplace no retienen el ISH en la capital del país (ni en ningún otro estado del país), con lo cual no se garantiza su cobro.

La adquisición de suelo central es una cuestión de gran importancia, porque lo que ha detenido que el Instituto de Vivienda de CDMX (INVI) pueda construir viviendas es la falta de predios disponibles. Etiquetar los recursos que recauda la Ciudad por medio del ISH podría fortalecer las finanzas del INVI, permitiendo que la inversión en construcción de vivienda social aumente sin que esto implique una carga nueva para las arcas públicas.

Nota del editor: Sandra Valenzuela es consultora de Alquimia Urbana. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.