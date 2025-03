North Bay Village, el "Acapulco" de Miami que los mexicanos tienen en la mira

A pesar de su ubicación privilegiada (un islote entre Miami Beach y la zona corporativa de la ciudad, rodeado de agua y a pocos minutos de los distritos de diseño, Downtown y el aeropuerto), su potencial urbano quedó contenido durante décadas por regulaciones que limitaban su crecimiento vertical y redujeron su atractivo comercial e inmobiliario.

Este año un solo proyecto logró revertir esa inercia y romper la similitud entre los dos destinos. En 2025, por primera vez desde 2009, entraron maquinarias a la isla para iniciar una obra de gran escala: Shoma Bay, un condominio de lujo impulsado por la desarrolladora Shoma Group, que en dos años detonó un nuevo destino para la inversión inmobiliaria internacional, con especial dedicatoria a la participación mexicana.

Shoma Bay fue la primera torre en movilizar la tierra de North Bay Village, pero ya hay 13 construcciones más en planeación. (Foto: Obras por Expansión.)

El punto de partida fue la negociación con las autoridades de North Bay Village para modificar los permisos de densidad y altura de construcción. Hasta entonces, la normativa no permitía más de 15 pisos por edificio y un máximo de 70 unidades nuevas por año.

El candado es que a lo largo de una de las bahías no se pueden construir edificios, deben permanecer las casas de los residentes originales, lo que permite que no se oculten las vistas de los nuevos condominios, además de que se evita el desplazamiento de los habitantes de la zona.

“Yo vi que esos números no funcionaban. Por eso no había desarrollos. No hay densidad”, dijo Masoud Shojaee, fundador, presidente y CEO de Shoma Group en entrevista.

Con el apoyo del gobierno local, la empresa logró la aprobación para levantar torres de hasta 40 niveles. Ese permiso detonó un nuevo ciclo de inversiones: tras Shoma Bay se sumaron otros 13 edificios de lujo, restaurantes, un supermercado y la Academia de Fútbol Argentino (AFA), lo que atrajo el interés de familias latinoamericanas, especialmente argentinas, colombianas y mexicanas.

Una torre que atrajo a América Latina

Shoma Bay se perfila como un proyecto residencial con amenidades similares a un resort: spa, gimnasio, cine, club de vinos y cigarros, zonas para mascotas, restaurantes, servicios de concierge, e incluso un rooftop con piscina y vistas panorámicas de 360 grados. “Yo diseño como si fuera a comprar ahí. Si no me satisface, no lo hago”, afirmó Masoud Shojaee.

Los primeros compradores provienen de Colombia, Argentina, Chile y Perú, pero la atención reciente se enfoca en México. “Ahora México está entrando muy fuerte”, mencionó el equipo comercial.

Según datos de la Miami Association of Realtors, en 2024 los mexicanos invirtieron aproximadamente 291 millones de dólares en propiedades en Florida, lo que los ubicó como el quinto grupo internacional con mayor participación en el mercado inmobiliario de la bahía.