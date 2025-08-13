Durante el periodo no solo el sector vio cifras de ventas positivas, también del dinamismo. En el segundo trimestre del año, la actividad industrial tuvo una tasa de crecimiento de 0.6%, impulsada por el sector de edificación y manufactura.

Este primero, con un empuje de 2.4% a toda la construcción, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El avance, pese a la atonía en la obra civil y la moderación de la inversión pública.

Oferta restringida frente a una demanda que se transforma

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), entre enero y julio de este año se produjeron 73,132 unidades, 2.7% más que en el mismo lapso de 2024, cuando se levantaron 71,177. Este ritmo limitado contrasta con la demanda, que se mantiene activa en buena parte del país.

Estos dos elementos, la oferta y la demanda, discreparon debido a los ingresos de la mayoría de las personas.

Según Marcela Estrada, directora general de CREA, el precio promedio de una vivienda en México es de 1.8 millones de pesos, pero en sitios como Ciudad de México supera los 3.8 millones, y en destinos como Baja California Sur o Querétaro rebasa los 2.3 millones.

Estos incrementos están vinculados a factores como ubicación estratégica, vocación económica y atracción de inversiones. “Las viviendas no son un sector aislado, están ligadas al dinamismo de otras industrias clave”, explicó.

El salario promedio en el país resultó de 7,500 pesos mensuales para profesionistas y técnicos, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Por ello, a pesar de que las vivienderas han empujado sus precios a la alza, (por menor presencia de proyectos de interés social y el aumento de costos de construcción, que cerraron 2024 con incrementos de entre 10% y 12%), sus productos se siguen comercializando.

“Al ser los segmentos medio residencial y residencial plus los que han crecido, pone en una situación más complicada a los jóvenes con ingresos que no corresponden a estos segmentos para la adquisición de una vivienda. Entonces también hemos visto mucho crecimiento de vivienda en renta, que es una forma de vivir en ubicaciones céntricas”, dice Marcela Estrada.