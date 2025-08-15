Las playas mexicanas se llenan de Airbnb y residenciales de lujo: así está el mercado inmobiliario

Cuando la estancia es por unos días

En las zonas costeras, las casas y departamentos ya no se venden o rentan solo para uso permanente. Miles de unidades se han incorporado a esquemas de corta estancia que permiten a los dueños capitalizar la llegada de visitantes y que compiten con las cadenas hoteleras.

Cancún, Playa del Carmen y Tulum ofrecen una muestra clara: en conjunto superan las 17,000 propiedades listadas para este tipo de hospedaje, con precios por noche que varían según la ubicación y el tipo de inmueble, de acuerdo con el análisis Panorama Inmobiliario Playas MX 2025 de 4S Real Estate.

El valor promedio por metro cuadrado en Tulum es de 98,000 pesos. (Arkadij Schell/Getty Images)

En el Pacífico, Puerto Vallarta encabeza con una oferta mucho mayor que la de otros destinos y tarifas que se colocan entre las más altas del país.

Los Cabos, con menos unidades pero una posición consolidada en el segmento de lujo, mantiene ocupaciones sostenidas a lo largo del año. Según el informe, hay destinos que registran ingresos por habitación entre los más rentables del mercado, aunque también se observan caídas en la rentabilidad en plazas con sobreoferta.

Más allá de las cifras, el crecimiento de este modelo ha transformado la forma en que se desarrolla y gestiona la vivienda en la playa: edificios completos que se conciben para el alquiler temporal, propietarios que ajustan tarifas según la temporada y comunidades que ven aumentar el tránsito de visitantes en calles residenciales.

Vivienda que se vende por millones

Mientras tanto, el mercado de compraventa en estas ciudades se inclina hacia los segmentos más altos. En Los Cabos, siete de cada diez unidades vendidas en 2024 superaban los seis millones de pesos, y con unidades que incluso rebasaban los 18 millones de pesos. En Puerto Vallarta y Tulum, el peso del segmento premium también es dominante, aunque en este segundo destino los valores comienzan a bajar.

Los precios por metro cuadrado dan una idea del nivel de inversión: en Los Cabos, el valor promedio en las propiedades de lujo rebasa los 150,000 pesos; en Tulum, ronda los 98,000.

Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit se han convertido en los destinos con propiedades más caras del país. (Carlos Flores/Getty Images)

Esto ha hecho que el inventario disponible se concentre en este tipo de producto, desplazando en algunos casos a la vivienda de precio medio.

Esta especialización responde tanto a la demanda de compradores extranjeros como a un mercado nacional que busca segundas residencias o activos patrimoniales de alta gama. Sin embargo, el propio informe señala que la oferta media ha disminuido, lo que limita las opciones para segmentos más amplios de la población.