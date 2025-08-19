Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Desarrollo Inmobiliario

Comprar casa en solitario se vuelve más difícil frente a créditos compartidos

Con precios promedio de 1.9 millones de pesos en el país y más de 2.2 millones en la CDMX, adquirir vivienda sin combinar ingresos implica mayor disciplina financiera y menos opciones de crédito.
mar 19 agosto 2025 07:53 AM
Comprar una vivienda en solitario implica más de 10 años de ahorro, pero hay una mejor opción
El Estado de México es el lugar más complejo para adquirir vivienda en México por la disparidad entre el salario promedio y el valor de los inmuebles.

En México, acceder a una vivienda con un solo ingreso es cada vez más complicado.

El incremento en los precios, la escasez de construcción de vivienda nueva y las políticas de crédito han llevado a que la mayoría de las operaciones se concreten con dos acreditados, generalmente parejas (sentimentales o familiares), mientras que la compra en solitario enfrenta mayores obstáculos.

Publicidad

El mercado favorece a quienes suman ingresos

De acuerdo con Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, la mayoría de los compradores de vivienda en la Ciudad de México son parejas que combinan ingresos.

Están comprando parejas principalmente. Es muy importante destacar eso porque son el doble ingreso".
Fernando Soto, director general de Tu Hipoteca Fácil.

Esta combinación de ingresos permite acceder a inmuebles cuyo rango se ubica entre dos y 4.5 millones de pesos, lo que implica créditos de hasta tres millones y mensualidades que van de 20,000 a 36,000 pesos.

El modelo de compra conjunta no se limita a matrimonios. El Infonavit y el Fovissste permiten que familiares o amigos puedan unir créditos, lo que amplía las posibilidades de adquisición.

El organismo registró un aumento sostenido en este tipo de financiamientos, que tienen cada vez más participación dentro de su oferta.

De enero a julio de 2023, el Infonavit registró el otorgamiento de 27,536 préstamos a través de Unamos Créditos. Este año se entregaron 41,942 en el mismo periodo, lo que significó un aumento de 52.3%.

En proporción, esta solución pasó de representar 12.9% de todas las herramientas utilizadas en el Infonavit, a 15.3% este 2025. En contraste, los créditos individuales cayeron de 80.7% a 76.2%.

Comprar en solitario: limitaciones y retos

El panorama cambia cuando una persona busca comprar sola.

Según Luis Sánchez, director de Operaciones de Creditaria México, con un ingreso de 20,000 pesos mensuales es posible acceder a una vivienda cuyo valor promedio nacional es de 1.9 millones de pesos, siempre y cuando el solicitante cuente con un buen historial crediticio y pocas deudas.

Sin embargo, en la Ciudad de México, donde el promedio supera los 2.2 millones, la situación es más difícil.

En la capital, el salario tendría que complementarse con programas de preventa, enganches más altos o apoyos gubernamentales. De lo contrario, las posibilidades se reducen significativamente.

A ello se suma que los bancos han endurecido sus criterios. "En los últimos meses han venido cerrando la llave muy fuerte en el tema de perfil del cliente que quieren”, señaló Fernando Soto-Hay, de Tu Hipoteca Fácil.

Esto deja fuera a gran parte de la población, pues más del 60% de los trabajadores en México está en la informalidad y no puede comprobar ingresos de forma fiscalizada.

Publicidad

Casos en los que conviene comprar solo

A pesar de las dificultades, existen situaciones en las que adquirir vivienda en solitario puede ser conveniente.

Sánchez explicó que algunos bancos ofrecen productos de “pago bajo” o plazos largos que permiten mensualidades iniciales reducidas, lo cual beneficia a quienes esperan aumentar sus ingresos en el futuro.

Otra alternativa son los créditos en preventa, que funcionan como un ahorro anticipado para generar el enganche durante un año o más. Esta modalidad se adapta bien a compradores solteros con disciplina de ahorro.

También, en casos donde un coacreditado presenta mal historial crediticio, puede resultar más ventajoso solicitar el crédito de manera individual.

“En algunos casos hemos llegado a terminar como profesionales hipotecarios en decir: el que vayas con tu esposa o esposo no es lo mejor”, señaló Luis Sánchez.

El tiempo que toma adquirir una vivienda

El esfuerzo que representa comprar una vivienda queda en evidencia en los tiempos estimados para lograrlo.

Con base en cálculos de instituciones financieras, una persona que percibe un ingreso promedio en México necesitaría más de 10 años de ahorro constante para reunir lo necesario para una vivienda promedio de 1.9 millones de pesos.

En contraste, al unir ingresos el periodo de espera se acorta. De ahí que, en la práctica, la compra individual sea un proceso prolongado y condicionado al acceso a financiamientos flexibles o a un ahorro sostenido en el largo plazo.

Un mercado que se transforma

El mercado hipotecario se ha adaptado a los cambios demográficos y de ingresos. Según Creditaria, más del 50% de las operaciones recientes corresponde a compradores millennials, cuya edad promedio de contratación de crédito es de 34 años.

Aunque muchas de estas operaciones se realizan en pareja, también ha crecido la oferta de productos para solteros, como lofts y departamentos pequeños.

Aun así, el entorno general refuerza la idea de que comprar solo es más complejo. Mientras el crédito compartido se consolida como opción accesible, el camino individual exige mayor preparación financiera, historial crediticio sólido y disposición para explorar alternativas como preventa o esquemas de pago diferido.

Publicidad

Tags

Vivienda

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad