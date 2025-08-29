Lo más buscado: renta de tres recámaras en Miguel Hidalgo, BJ y Cuauhtémoc

La renta se impone sobre la compra

Los datos muestran un giro en el comportamiento de los buscadores de vivienda. En 2022, la compra representaba 57% de las consultas en la plataforma, pero esa proporción cayó con el tiempo hasta ubicarse en 46% este año.

La renta tomó el lugar principal: 55% de quienes buscan en la Ciudad de México lo hacen para arrendar, frente a 45% que busca comprar.

La tendencia es similar en el conjunto metropolitano, que incluye municipios conurbados del Estado de México, donde 54% de las búsquedas corresponden a renta y 46% a compra.

Departamentos en la capital, casas en la periferia

El informe destaca que en la Ciudad de México los departamentos concentran 94% de la demanda, mientras que las casas apenas alcanzan 6%. Los terrenos prácticamente no figuran. La oferta acompaña este patrón: la verticalización de la capital refuerza la disponibilidad de unidades en edificios.

El Valle de México presenta un panorama distinto. Allí, seis de cada diez búsquedas son de casas y tres de cada diez de departamentos. La presión de demanda también es inversa: mientras en la capital los departamentos son los más competidos, en los municipios vecinos lo son las casas.