Desarrollo Inmobiliario

La infraestructura deficiente obliga a hogares a pagar 4,000 pesos extra en agua

De abril a mayo, 37 condominios del país gastaron más de 3.1 millones de pesos en dispositivos como pipas.
jue 28 agosto 2025 05:30 AM
agua.png
Los mayores problemas de escasez suelen concentrarse en el norte.

El gasto en los hogares se vuelve cada vez más difícil de sostener. Las mensualidades de hipoteca o renta presionan a los habitantes, las cuotas de mantenimiento incrementan sin freno y las fallas en la infraestructura, como la falta de agua, terminan por vaciar los bolsillos de las familias.

Este último factor comienza a aparecer con mayor frecuencia y altera los cálculos de las finanzas domésticas. En 2025, entre abril y mayo de este año, se registraron condominios cuyo desembolse en este factor ascendió hasta a los 4,000 pesos por hogar en un solo mes.

Entre abril y mayo de este año, 37 condominios en cinco estados destinaron 3.1 millones de pesos al suministro de agua. Del total, 88% correspondió al pago de pipas, de acuerdo con un análisis de la administradora inmobiliaria ComunidadFeliz.

El problema no se limita a las sequías ni a la estacionalidad del clima. Los registros se realizaron en plena temporada de lluvias y abarcaron condominios ubicados en el Bajío, el centro y el sur del país, mientras que los mayores problemas de escasez suelen concentrarse en el norte.

En total, se identificaron 5,255 viviendas con esta afectación en Yucatán, Jalisco, Quintana Roo y Aguascalientes, en desarrollos de diferentes tamaños y características.

Yucatán y Jalisco concentraron 80% del gasto de los condominios analizados. En el primer caso, los desembolsos superaron 2.2 millones de pesos en ocho meses. En el segundo, un solo condominio pagó 840,000 pesos únicamente en mayo para garantizar su abasto mediante pipas.

El impacto es aún más evidente al calcularlo por vivienda. En Guadalajara, un condominio de 210 departamentos erogó en promedio casi 4,000 pesos adicionales por hogar. En Mérida, otro conjunto con 381 casas destinó en abril poco más de un millón de pesos, lo que representó 2,624 pesos extra por familia.

“De no atenderse, esta situación podría aumentar la presión financiera en los hogares durante los próximos meses, ante la limitada infraestructura disponible para asegurar un abasto constante”, señala el estudio de ComunidadFeliz.

El fenómeno no nació este año. En 2024, condominios también reportaron problemas para abastecerse de agua. De acuerdo con la plataforma, al año los condominios destinaron 35,000 pesos al mes solo para garantizar el suministro. A la par, se reportó que 13% del líquido se pierde en fugas.

