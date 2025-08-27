CDMX y Edomex viven un giro inmobiliario inesperado: los corredores industriales impulsan el comercio

La evidencia más clara del repunte, de acuerdo con Spot2.mx, marketplace especializado en locales, naves industriales y oficinas, está en el indicador de visitas agendadas, que mide la intención real de ocupación y no solo el interés en línea.

En el primer semestre de 2025, cuatro zonas industriales de la metrópoli se ubicaron en el top nacional de interés en locales comerciales: Naucalpan, con 141 visitas; Tlalnepantla, con 126; Iztapalapa, con 119; y Azcapotzalco, con 116.

En precios, la región CDMX–Estado de México promedia 450 pesos por metro cuadrado en renta de este tipo de espacios. Sin embargo, existen contrastes impulsados por la demanda.

Naucalpan oscila entre 250 y 400 pesos por metro cuadrado en áreas de rotación alta y puede superar los 800 pesos en Ciudad Satélite; en Tlalnepantla, los rangos se sitúan entre 200 y 350 pesos; mientras que en Azcapotzalco e Iztapalapa los valores se ubican entre 180 y 300 pesos por metro cuadrado, con picos en corredores logísticos de mayor demanda.

Tiendas de consumo son las más instaladas en los corredores industriales. (Maria SaMu/Getty Images)

“Los precios de renta en estos corredores dependen directamente de la demanda operativa; si la base cautiva de proveedores y transportistas se mantiene, la presión sobre los precios seguirá al alza”, consideró Héctor Magaña, profesor de Finanzas en el Tec de Monterrey.

No obstante, los costos son aún menores que en corredores ‘prime’ como Roma, Condesa o Polanco, que van de los 600 a los 1,200 pesos por metro cuadrado, lo que facilita la entrada de negocios que buscan volumen de clientes, más que imagen premium.

Datos de la plataforma muestran que, entre enero y julio de 2025, el registro de espacios creció 270% frente al mismo periodo del año anterior.

Una nueva lógica en los corredores industriales

El fenómeno tiene un origen claro. Héctor Magaña explicó que los locales ubicados en zonas industriales atraen cada vez más inversiones por tres motivos: el flujo de trabajadores y población flotante, la proximidad a nodos logísticos como patios intermodales y ejes viales, y costos de ocupación menores frente a otros corredores céntricos.