¿Cómo afecta la reforma a la Ley de Amparo a los inmuebles? El sector se mantiene en alerta

Riesgo de freno a inversiones en marcha

El principal motivo de preocupación para la ADI es que la reforma propone limitar las suspensiones otorgadas por jueces, restringir el alcance de sus resoluciones y establecer disposiciones con efectos retroactivos.

Este último punto podría afectar directamente a los desarrolladores que hoy mantienen juicios de amparo activos, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad, explica el organismo

“Esto puede afectar a desarrolladores o inversionistas que tienen actualmente juicios de amparo en curso y vulnerar el principio de constitucionalidad de la Constitución”, explicó Jaime Fasja, presidente de la ADI, en entrevista.

La suspensión en el amparo permite a las empresas continuar la construcción de un proyecto mientras se resuelve un litigio relacionado con permisos o clausuras.

Su eliminación, señaló Fasja, dejaría a los desarrolladores sin defensa frente a actos discrecionales de autoridades locales en temas como uso de suelo, densidades o normativas ambientales.

Impacto directo en empleo y financiamiento

El presidente de la ADI explicó que frenar una obra tiene consecuencias que van más allá del desarrollo afectado. “Lo primero y el costo más alto es el empleo”, dijo. “Cuando una obra se frena, hay cientos o miles de trabajadores que se quedan sin trabajo”.

La industria, agregó, subcontrata empresas de diferentes especialidades y, si las obras se detienen, los efectos se trasladan en cadena: los contratistas dejan de pagar salarios, los créditos se complican y los proyectos pueden volverse financieramente inviables.

La incertidumbre jurídica también repercute en los esquemas de financiamiento. Los proyectos inmobiliarios suelen respaldarse con fondos institucionales, nacionales o extranjeros, y con recursos de inversionistas individuales o de Afores.