La promesa de reconvertir oficinas en viviendas se desinfló, pero el mercado optó por otro camino

Más de cinco años después, se puede constatar que, si bien hubo casos aislados de reconversión, el grueso del sector optó por caminos distintos: remodelaciones, reposicionamientos y la apuesta a que la recuperación natural de la demanda corporativa equilibrara nuevamente el mercado.

La reconversión no se consolidó como política generalizada, sino como alternativa puntual, viable solo en determinados contextos. Y aunque no está descartada como herramienta futura, hoy es vista más como complemento que como respuesta masiva a la vacancia pospandemia.

Una expectativa mayor que los resultados

Aunque la propuesta era prometedora en una ciudad con déficit de vivienda y sobreinventario de oficinas, los procesos para transformar estos espacios se toparon con una serie de obstáculos que redujeron su alcance.

“Se habló mucho de la reconversión, pero la realidad es que no se ha materializado de manera significativa”, explicó Josefina Moisés, directora general de AMEFIBRA.

Las expectativas de cambios rápidos de uso de suelo chocaron con la complejidad de los trámites en la Ciudad de México, donde cualquier modificación implica procesos largos, costosos y técnicamente exigentes.

Pablo Quezada, director general de la consultora Datoz, explicó que la mayor parte de los proyectos viables fueron edificios de categorías B y C en la capital (los más antiguos, pequeños y menos equipados), así como dos casos en Guadalajara.

En ambos contextos se trataba de inmuebles antiguos, en zonas periféricas o con condiciones que ya obligaban a una remodelación profunda. “Si la estructura ya estaba avanzada, la reconversión dejaba de ser costeable”, puntualizó.

Estos factores hicieron que, aunque la idea circuló con fuerza durante los meses más críticos de la pandemia, solo algunos desarrolladores la adoptaron.

En términos generales, el mercado se mantuvo a la expectativa, sin impulsar una reconversión masiva que transformara la naturaleza del segmento corporativo.

Solo Fibra Uno logró transformar uno de sus inmuebles en clínicas y espacios comerciales, porque “el proyecto estructural permitió el cambio”, de acuerdo con Josefina Moisés.

El costo de reconvertir una oficina con la estructura avanzada lo hacía inviable. (Anylu Hinojosa-Peña)

Los límites normativos y financieros

Uno de los principales frenos identificados fue el marco regulatorio. Modificar el uso de suelo en ciudades como la capital exige gestiones que pueden prolongarse más de un año, además de cumplir con normas estructurales distintas a las de un edificio corporativo.

A esta complejidad se sumaron los costos. Transformar oficinas en vivienda exige adecuaciones de instalaciones, rediseño de espacios y cumplimiento de normativas específicas, lo que eleva la inversión inicial.

El riesgo de no contar con suficiente demanda en determinadas zonas agregó un elemento más de incertidumbre.

Aunque la reconversión puede representar ventajas en tiempo y retorno de inversión frente a un edificio nuevo, los inversionistas no siempre están dispuestos a destinar más recursos.

“La visión que tienen es cómo recuperar la inversión que ya hicieron, no siempre están tan dispuestos a invertir en una reconversión”, señaló Paola Govea, directora de Desarrollo de Negocios de Gaya.