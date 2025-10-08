La diferencia no está solo en el precio

Luis Sánchez, director de Operaciones de Creditaria México, explicó que la preferencia entre rentar o comprar está marcada por el momento financiero y personal de cada individuo.

“Las personas que rentan suelen priorizar la ubicación y la movilidad. Quieren estar cerca de sus trabajos, de zonas seguras y de los servicios que utilizan”, señaló.

En cambio, quienes compran buscan estabilidad y patrimonio. “Generalmente ya tienen familia o planean tenerla. Piensan en la plusvalía, en los beneficios fiscales y en consolidarse en una zona”, agregó.

Aunque el perfil económico influye, la diferencia principal está en la etapa de vida y en los objetivos financieros de cada quien.

Con una mensualidad de 30,000 pesos, un crédito bancario puede financiar una vivienda de aproximadamente 3.5 millones de pesos, explicó el directivo. Ese monto permite adquirir departamentos usados en zonas como Del Valle o Portales, con buena conectividad y servicios, pero de menor tamaño o antigüedad.

La decisión de rentar o comprar tiene que ver con los planes a largo plazo y las preferencias de ubicación y flexibilidad. (Manuel Velasquez/Getty Images)

En contraste, el mismo pago mensual como renta abre la posibilidad de vivir en colonias céntricas como Roma, Condesa o Polanco, donde los precios de venta superan con facilidad los cinco o seis millones de pesos.

En esas zonas, la renta de un departamento de dos recámaras ronda entre 30,000 y 55,000 pesos.

“Si puedes pagar una renta de 30 o 40,000 pesos no significa que puedas comprar en el mismo lugar”, explicó Arturo Rosales, director de Finanzas de Mica.Rent. “Una hipoteca en esas colonias implicaría pagos mensuales de 50 a 60,000 pesos, más el enganche y los gastos notariales”.

Movilidad frente a permanencia

Para muchos, la decisión también tiene que ver con la flexibilidad. Rosales señaló que en un entorno donde los empleos cambian con frecuencia, la renta ofrece movilidad.

“Hoy es raro que alguien dure más de 10 años en una misma empresa. Si compras cerca del trabajo y luego cambias de empleo, ya no es una ventaja”. Arturo Rosales, director de Finanzas de Mica.Rent.

Sin embargo, para quienes buscan estabilidad, la hipoteca puede representar un ancla financiera.

Según Creditaria, el perfil de comprador tiende a ser alguien que ya alcanzó cierta estabilidad laboral o familiar y puede asumir un compromiso a largo plazo. Además, el pago de una propiedad puede convertirse en un ahorro forzoso que, con el tiempo, se transforma en patrimonio.

Luis Sánchez enfatizó que “cuando una persona paga 25,000 pesos de renta ya tiene capacidad para afrontar una mensualidad similar por una vivienda propia”, siempre que cumpla con los requisitos de crédito y cuente con un análisis financiero adecuado.