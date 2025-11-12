Vender una casa en México ya no es igual: los agentes ahora están en Facebook y portales web

Guarneros tuvo un contrato por seis meses, con una comisión de 6% en caso de vender la propiedad. Aunque la agencia le facilitó los trámites, el proceso se detuvo por un error menor en los papeles y la falta de seguimiento.

“Al tipo que me asignaron no le interesaba mucho. Decía que había un dato en la escritura que no coincidía con el predial y dejó el trámite a medias”, contó.

Por eso cuanto terminó el acuerdo, decidió intentarlo por su cuenta y fue cuando una familia interesada llegó a la casa gracias a un conocido. Aunque el proceso no se ha concluido, hay más avances en pláticas, que cuando tuvo los servicios de la agencia. “Fue más por el boca a boca que por la agencia”, dijo.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) confirma que cambió el estilo de vender una casa para tener éxito. Su encuesta 2025 revela que dos de cada tres agentes trabajan de forma independiente. La mayoría son dueños de su propia operación, y solo una parte pertenece a franquicias como RE/MAX o Century 21.

Esta estructura da flexibilidad, pero también exige que los agentes asuman todo: la gestión, la promoción y la relación con el cliente, dice el organismo.

En promedio, una propiedad tarda entre tres y seis meses en venderse, y las comisiones más comunes rondan el 5%. Aunque esos márgenes se mantienen estables, el proceso requiere constancia.

El núcleo del mercado sigue en la vivienda residencial. Más de la mitad de los profesionales comercializa casas, seguidas por departamentos. La mayor actividad ocurre entre inmuebles de 2.5 a 10 millones de pesos.

