Desarrollo Inmobiliario

Ventas, refinanciamiento y especialización definen el trimestre de las Fibras

Prologis apostó por logística pura, Mty redujo oficinas, Funo refinanció pasivos y Soma levantó capital, en un periodo de ajustes sin perder ocupación.
lun 10 noviembre 2025 01:56 PM
Parques industriales al alza: la nueva mina de oro de las Fibras está en el sector logístico
Las Fibras tuvieron un trimestre positivo gracias a sus estrategias de organización de portafolios. (Fuente: Getty Images)

El mercado inmobiliario mexicano mantuvo un ritmo estable durante el tercer trimestre de 2025. Los principales fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) reportaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) incrementos en ingresos, altos niveles de ocupación y una consolidación clara hacia el segmento industrial.

Al mismo tiempo, las cifras muestran un proceso de reordenamiento. Mientras las naves industriales y logísticas continúan con la absorción de gran parte de la inversión, los portafolios de oficinas y comercios atraviesan ajustes: se venden activos con menor rendimiento, se lanzan proyectos de usos mixtos y se priorizan ubicaciones con demanda comprobada.

Un sector que crece con ritmo distinto

El balance del trimestre fue positivo en términos generales. FUNO, Danhos, Macquarie, Mty, Prologis, Soma y Plus registraron aumentos frente al mismo periodo de 2024. La mayoría mantiene ocupaciones de entre 93% y 99%, un nivel alto en comparación con otros segmentos del mercado inmobiliario.

Sin embargo, el crecimiento no fue uniforme. Algunas fibras lograron incrementos en ingresos o expansión del portafolio, mientras otras concentraron sus esfuerzos en estabilizar operaciones o reducir exposición en segmentos con menor demanda.

Las estrategias variaron según el tipo de activo, la región y el perfil financiero de cada fideicomiso.

El sector industrial continuó como el motor. La combinación de inversiones manufactureras, relocalización de empresas y demanda de espacios logísticos mantuvo las rentas en aumento, sobre todo en la frontera norte, el Bajío y el Valle de México.

En contraste, las oficinas y los centros comerciales avanzaron con un ritmo más moderado, concentrados en la recuperación de aforos y la diversificación de inquilinos.

Entre las zonas, la frontera norte mostró el mejor desempeño del país. Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Reynosa registraron los niveles más altos de ocupación y las mayores tasas de crecimiento en rentas.

Fibras como Prologis, Macquarie y Mty concentraron ahí gran parte de sus nuevas operaciones, impulsadas por el establecimiento de plantas de manufactura ligera y centros de distribución para exportación. Las rentas en esa región aumentaron hasta 16% anual, con ocupaciones cercanas a 98%.

El Bajío y el occidente, en estados como Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, mantuvieron un crecimiento sostenido, sin alzas abruptas en precios, pero con una expansión constante de parques industriales clase A.

Desarrollo Inmobiliario

El inmobiliario mexicano, a la espera del T-MEC para sostener el boom industrial

Macquarie destacó sus proyectos en Guadalajara y Monterrey amplió su presencia en Nuevo León.

En el Valle de México, las fibras con presencia logística, como FUNO, Soma y Danhos, mantuvieron ocupaciones altas y estabilidad en rentas, aunque con un crecimiento limitado por la falta de nueva oferta.

La demanda se concentra en espacios de distribución urbana y última milla, donde la disponibilidad de tierra es baja y la competencia por ubicaciones estratégicas es elevada.

El sur y sureste del país siguen sin tener un papel relevante en los portafolios de las fibras. Ninguna de las compañías reportó nuevas inversiones significativas en esa región, que mantiene una participación menor dentro del mercado industrial nacional.

En cuanto a los sectores dentro del portafolio industrial, el logístico mostró un mejor desempeño que el manufacturero.

Las fibras coincidieron en que la mayor parte del crecimiento en rentas y absorción proviene de operaciones de almacenamiento, distribución y última milla, mientras que los espacios destinados a manufactura mantuvieron un comportamiento estable, con poca rotación de inquilinos y menos desarrollo nuevo.

La logística se consolidó así como el motor de expansión del sector, mientras la manufactura funciona como base de ocupación de largo plazo.

Las estrategias

Las fibras coincidieron en un objetivo común: mantener altos niveles de ocupación y fortalecer su presencia en el sector industrial, el de mayor dinamismo del país. Todas reportaron a la BMV estrategias orientadas a incrementar rentas, mejorar la eficiencia operativa y conservar balances sólidos.

Las diferencias radican en la manera de lograrlo. Algunas, como Prologis y Macquarie, apostaron por la especialización y la rotación de activos para sostener la rentabilidad.

Otras, como FUNO y Danhos, mantuvieron modelos diversificados con proyectos mixtos que integran comercio, vivienda y oficinas.

Fibra Mty y Plus optaron por reorganizar su portafolio, al reducir su exposición a segmentos corporativos, mientras que Soma representó la fase más activa de expansión con la incorporación de nuevos inmuebles.

Un mercado que se reorganiza

El panorama del tercer trimestre de 2025 muestra que el mercado inmobiliario mexicano se encuentra en una fase de reorganización. El auge industrial derivado consolidó la tendencia hacia portafolios más enfocados en manufactura y logística, mientras los fideicomisos con alta exposición a oficinas y comercio avanzan con ajustes y proyectos de reconversión.

Aunque cada fibra tiene un perfil distinto, todas comparten una lectura similar del entorno: la demanda de naves industriales seguirá sosteniendo el crecimiento del sector, pero la rentabilidad futura dependerá de la capacidad para diversificar ingresos y optimizar espacios.

FUNO: estabilidad con ajustes internos

Fibra Uno, el mayor fideicomiso inmobiliario del país, registró ingresos por más de 7,500 millones de pesos, 5% más que en el mismo trimestre del año pasado. La ocupación total se mantuvo en 95%, aunque el informe señala que el segmento industrial fue el de mayor desocupación, pese a que todavía es el más dinámico dentro de su portafolio.

La empresa explicó que su crecimiento se sustentó en la renovación de contratos y el alza de rentas, con aumentos de doble dígito tanto en pesos como en dólares.

Los incrementos en las renovaciones de contratos continúan con una tendencia de crecimiento sostenido.
André El-Mann, director general de FUNO.

Durante el trimestre, FUNO avanzó en la internalización de su gestión y refinanció pasivos de corto plazo. Su estrategia se enfoca en fortalecer los segmentos industrial y comercial, mientras ajusta posiciones en oficinas, que aún muestran menor ritmo de recuperación.

Danhos: diversificación con proyectos industriales

Fibra Danhos cerró un trimestre con crecimiento sostenido en rentas y expansión del portafolio. Los ingresos aumentaron más de 13% y el ingreso operativo neto subió en proporción similar.

Aunque la firma sigue concentrada en centros comerciales y proyectos mixtos, en los últimos meses amplió su participación en el sector industrial con Parque Cuautitlán I y el complejo Palomas, en el Estado de México, donde ya opera su primera nave de más de 50,000 metros cuadrados.

Su director general, Rodrigo Martínez, explicó que los resultados reflejan el avance constante en proyectos industriales y comerciales que se entregarán en los próximos meses.

Macquarie: crecimiento y reciclaje de activos

Fibra Macquarie México consolidó su posición en el mercado industrial. Reportó ingresos por rentas de 63.6 millones de dólares, 8% más que en 2024, y mantuvo una ocupación cercana a 98%.

El fideicomiso fortaleció su presencia en la Ciudad de México con la compra de un edificio logístico de 250,000 pies cuadrados y vendió una propiedad vacante en Chihuahua.

“La venta de un activo industrial vacante demuestra nuestro enfoque disciplinado en el reciclaje de capital y la optimización del portafolio”, afirmó su director general, Simon Hanna.

El reciclaje de activos y la expansión selectiva le permiten mantener liquidez alta y un portafolio más equilibrado en tamaño, ubicación y tipo de inquilino.

Fibra Mty: crecimiento en industria y salida de oficinas

Fibra Mty continuó con la apuesta en su perfil industrial, que ya representa más de la mitad de su portafolio. En comparación con 2024, sus ingresos aumentaron alrededor de 15%. Su ocupación se mantuvo en 96%, aunque el flujo operativo ajustado disminuyó ligeramente por menores rendimientos financieros.

El fideicomiso avanzó en su programa de desinversión de oficinas de bajo desempeño, con la intención de reinvertir esos recursos en naves industriales y activos logísticos.

Concluimos la desinversión de los activos clasificados como de bajo desempeño.
Jorge Avalos, director de Fibra Mty.

Su estrategia apunta a reducir la volatilidad del segmento corporativo y aumentar la exposición a contratos de largo plazo en regiones industriales clave.

Prologis: especialización en logística

Fibra Prologis mantiene una de las ocupaciones más altas del sector y la de mayor desarrollo en el trimestre, con 98% en un portafolio de más de 500 inmuebles y crecimientos financieros de casi 39%. Su modelo de negocio se centra completamente en el sector logístico, con propiedades distribuidas en seis mercados principales: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Juárez y Reynosa.

El 77% de sus rentas está denominado en dólares, lo que la posiciona directamente en la cadena de suministro del comercio internacional y la manufactura de exportación.

Soma: expansión acelerada

Fibra Soma registró el segundo crecimiento más alto entre las fibras analizadas. Sus ingresos aumentaron 25% respecto al año anterior y su ocupación alcanzó 99%. Su portafolio incluye espacios industriales, comerciales y de oficinas de alta demanda.

Durante el trimestre, la compañía levantó más de 10,000 millones de pesos en capital para adquirir nuevas propiedades y recomprar certificados. “Ocupación en 99% refleja la calidad de nuestros activos y la diversificación del portafolio”, señaló su director general.

El crecimiento de Soma representa el dinamismo de los nuevos fideicomisos que combinan expansión geográfica, financiamiento activo y una administración más diversificada.

Plus: reconfiguración del portafolio

Fibra Plus mantuvo resultados estables, con una ocupación de 93%. La empresa enfocó sus esfuerzos en Espacio Condesa, su desarrollo más grande, que integrará espacios comerciales y de oficinas con más de 80% de avance.

También concretó un intercambio de activos con Fibra HD para consolidar un portafolio más enfocado en el sector industrial.

Continuamos con la reconfiguración del portafolio, orientándonos a rotar activos no estratégicos y consolidar a Fibra HD como vehículo industrial.
Reporte de Fibra Plus.

