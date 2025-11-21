La ciudad concentra parte creciente de ese flujo, mientras otras zonas de España reciben transacciones de mexicanos que buscan diversificar su patrimonio.

La tendencia se amplificó después de la pandemia, periodo que marcó el punto de inflexión en la inversión latinoamericana en activos españoles. De acuerdo con la inmobiliaria internacional CBRE, el capital de la región destinó más de 523 millones de euros en 2024, equivalente al 30% del total invertido desde 2019.

México representa 56% de esa inversión acumulada desde 2019, una posición que lo coloca como el actor latinoamericano más relevante en el mercado inmobiliario español.

El mercado internacional crece en España, por lo que el sector busca crear productos que lo atraigan. (Foto: Especial)

La participación mexicana se mantiene por varias rutas. Una parte entra en vivienda terminada en barrios como Salamanca y Chamberí, que concentran compradores que buscan segunda residencia.

Otra corresponde a desarrolladores mexicanos que ya operan proyectos en Madrid. También está el capital institucional que adquiere hoteles, centros comerciales y activos logísticos. La presencia se diversifica y da lugar a un mapa más amplio del papel mexicano en España.

Un mercado que atrae

La llegada de compradores mexicanos a la capital española no es reciente, pero en los últimos años creció. En el mercado residencial se observa un cambio claro en el tipo de mexicano que compra en Madrid.

Berenice Rojas, CEO de la agencia inmobiliaria Konekti Prime, y quien radica en esa ciudad desde hace quince años, describe que la comunidad mexicana “ha ido creciendo bastante” y que desde hace seis años trabaja exclusivamente con clientes mexicanos porque la llaman desde México para funcionar como personal shopper.

El perfil que atiende se concentra en compradores con alto poder adquisitivo que buscan dos cosas: una zona específica y un tipo de diseño particular. El primer filtro es el código postal.

Parte del atractivo de Madrid son las renovaciones que se han hecho a su infraestructura y espacio público. (Jose Miguel Sanchez/Getty Images)

“Buscan el barrio Salamanca, no quieren salir de ahí porque está el compadre, el amigo”, afirma. En operaciones para uso personal suelen permanecer dentro del perímetro de la vialidad M30, mientras que para inversión aceptan otras zonas, aunque siempre dentro de Madrid.

En estas zonas, el precio promedio por metro cuadrado de una vivienda en la zona se ubicó en 9,775 euros (207,604 pesos mexicanos) en octubre de este año, de acuerdo con la plataforma Idealista, 15.3% más que en 2024.

El barrio es conocido entre los mexicanos no solo por ser de los más caros y exclusivos de la capital de España, sino por las figuras políticas que residen en el lugar como los expresidentes: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, entre otros intelectuales, empresarios, artistas y periodistas.