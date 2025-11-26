México reconfigura el acceso a vivienda turística de lujo ante alza de precios

Ambas modalidades forman parte del alojamiento turístico formal que coloca a México como el octavo país con más habitaciones hoteleras en el mundo.

Sin embargo, su estructura de derechos y su evolución en el mercado obedecen a lógicas diferentes.

El tiempo compartido conserva una presencia significativa. México es el segundo destino mundial en ventas de propiedad vacacional, con 29% del total global. Su operación genera divisas equivalentes al 23.1% del turismo aéreo y aporta 5,100 millones de dólares al PIB turístico.

Un futuro que se reconfigura

A pesar de la magnitud económica de los tiempos compartidos, el mercado impulsa una transición hacia nuevas formas de acceso.

Leonardo González Tejeda, consultor inmobiliario, explicó que el modelo “se fue quedando obsoleto”, pues algunos desarrollos presentaron “problemas de mantenimiento, de usabilidad” y enfrentaron prácticas que afectaron su reputación, “el mercado lo castigó dándole una muy mala reputación hoy a estas prácticas”.

Artur Merino, CEO de Río Capital, añadió que el consumidor busca cada vez más diversidad de destinos y formatos, lo que presiona a la industria a replantear su atractivo a largo plazo. Señaló que estos modelos compiten ahora con viajeros que desean mayor flexibilidad en el uso de su dinero destinado a vacaciones.

En ese escenario, la propiedad fraccionada surge como alternativa para usuarios que buscan acceso vacacional, pero también resguardar una parte del inmueble. Aunque esta nueva vía, surgida en la década de los 90 y con expansión en la actual, es distinta.

“La diferencia básica tiene que ver con la propiedad de los inmuebles”, señaló Karim Oviedo, presidente nacional de AMPI México.

Su crecimiento responde a cambios estructurales. “El 60% está en la economía informal, ya no les alcanza para poder comprar la propia, lo que se tuvo que hacer es fraccionar la propiedad para que muchos pudieran acceder”, afirmó Oviedo.

El objetivo de los modelos es poder acceder a un espacio de descanso, pero sin pagar el inmueble completo. (Gerardo Cortina Gudinni)

Es decir, mientras antes las segundas o terceras casas para descansar eran una realidad, ahora realizar la inversión completa de una vivienda no es factible, por lo que el modelo surge para quienes quieren mantener el estilo de vida, pero con menores recursos involucrados.

El resultado es una industria vacacional que ya opera en una fase de transición, donde los consumidores buscan modelos más flexibles que respondan a la realidad económica y a nuevas herramientas digitales.

La trayectoria del tiempo compartido

El tiempo compartido se popularizó en México desde la década de los ochenta con un objetivo claro: permitir el uso de espacios vacacionales por periodos definidos dentro de hoteles y condominios, de acuerdo con Leonardo González Tejeda.

Merino explicó que el tiempo compartido funciona más como una membresía que como una adquisición patrimonial, pues “te da acceso a utilizar ciertos hoteles o ciertos espacios turísticos”.

Dijo que surgió como una herramienta comercial para los hoteles que buscaban asegurar una ocupación constante con visitantes recurrentes, más que como un producto inmobiliario para acumular patrimonio.

Este enfoque operado desde la industria hotelera limita su percepción como inversión y lo acerca más a la planeación del gasto vacacional, según el directivo.

Pero este sistema tomó fuerza en un momento en el que la expansión turística llevó a destinos como Acapulco a atravesar su periodo de mayor actividad.