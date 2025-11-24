Perpetuación de la pobreza y problemas de salud, los efectos de vivir en obra gris

Los riesgos de la vivienda inacabada

Habitar en obra negra también genera una serie de riesgos estructurales que pocos consideran inicialmente. "Si el tabique no va acompañado de un castillo o una viga, es decir, no llevas la estructura de concreto en conjunto con el tabique, pues obviamente eso deja debilitada la estructura", advierte el ingeniero Oscar Montoya, Gerente General de Materiales San Cayetano.

La falta de impermeabilización en losas incompletas provoca filtraciones. "Si no tienes una loza terminada con las pendientes adecuadas, pues vas a tener seguramente filtraciones en esas lozas, lo que te van a provocar una humedad", explica el ingeniero.

Las instalaciones provisionales representan otro peligro, ya que en muchas ocasiones, las familias colocan redes eléctricas sobrepuestas lo que incrementa el riesgo de, por ejemplo, incendios.

El largo camino de la autoconstrucción

El ingeniero Oscar Montoya, Gerente General de Materiales San Cayetano, observa este proceso desde hace años. "La autoconstrucción es un proceso que es paulatino porque depende mucho de la cantidad de recursos que pueda asignar cada familia", explica.

Los datos respaldan esta realidad. Según Hábitat para la Humanidad México, una familia mexicana puede tardar entre 15 y 20 años en completar la construcción de su vivienda mediante autoconstrucción progresiva.

"La gente tarda hasta veinte años en terminar sus viviendas, ¿por qué? Pues porque empiezan primero satisfaciendo la necesidad más básica, hacer un cuarto multifuncional que es sala, comedor, cocina, y habitaciones", detalla Montoya.

El principal reto para terminar una vivienda son los ingresos de las personas. (AscentXmedia/Getty Images)

Más del 63% de las viviendas del país se han levantado mediante autoconstrucción en algún momento de su proceso, según datos de la Sedatu

Pero aunque las personas tarden en la edificación, nunca pierden la idea de concluir su edad. "Si te fijas, muchas viviendas en la Ciudad de México o en el área conurbada, pues tienen las puntas de las varillas ya dispuestas de cierta forma para que en un futuro que todos esperamos que no sea muy lejano, pues la gente pueda continuar con este proceso", señala.

Las familias de bajos ingresos pueden destinar no más del 20 o 30% de su sueldo a una vivienda. Por eso, las casas en construcción eterna se vuelven un elemento característico del Valle de México.

Prácticamente todo el valle son viviendas grises, como describe Montoya. La razón es clara: "la gente se dedica a primero hacer los cuartos, luego a acabarlo interiormente, y al último dejan esa parte exterior de fachadas donde realmente, pues ya es más un tema de diseño o de vista que de funcionalidad".

El precio de la construcción

Los materiales de construcción experimentaron una crisis significativa durante la pandemia. "Tuvimos una inflación en los materiales, en algunos de más del cincuenta por ciento", recuerda Montoya.

El acero casi se fue al doble del precio para mayo de 2022, cuando tuvo su pico máximo.

Sin embargo, los últimos tres años han traído una estabilidad. Los básicos para construcción, como tabiques, acero, repellos y mezclas listas, no han tenido un impacto de más del cinco por ciento de crecimiento anual. Este incremento va en función con el aumento del salario mínimo.

"Por fortuna, estos materiales se han estabilizado, llevamos tres años prácticamente de una estabilidad en los precios, lo que ayuda e incentiva a la gente a que pueda seguir construyendo y cuidando sus propias viviendas", explica el especialista.