Por primera vez, en 2025 la vivienda usada se encarece más rápido que la nueva y hay tres razones detrás

Las razones detrás del cambio

"Es un fenómeno que ya lleva varios años desarrollándose", explica Juan Carlos Hartasanchez, gerente de País y Director Global de Asuntos Corporativos en México de TuHabi. La diferencia ahora es que la tendencia se agudiza y alcanza un punto donde el crecimiento de la vivienda usada supera claramente al de la nueva.

Las causas responden a tres factores principales. El primero tiene que ver con lo que buscan los compradores. Las preferencias cambiaron: la ubicación ganó terreno sobre el espacio.

Las familias valoran más estar cerca del transporte público, de servicios, empleos y escuelas. Esas ubicaciones privilegiadas se encuentran en zonas consolidadas de las ciudades, donde la mayor parte de la oferta disponible es vivienda usada, señala Hartasanchez.

Es un fenómeno que no solo ocurre en México, sino que se replica a nivel global, donde los compradores priorizan la conectividad sobre tener una casa más grande o con más espacio.

La segunda causa opera desde la oferta. En las grandes ciudades ya no hay mucha disponibilidad de tierra a buen precio. Los desarrolladores se ven empujados hacia las periferias, a terrenos cada vez menos óptimos y menos demandados.

A esto se suman las barreras que las propias ciudades han impuesto para la construcción de vivienda nueva, desde restricciones ambientales hasta obstáculos políticos.

El resultado es una ecuación simple: menos vivienda nueva donde se concentra la demanda.

El tercer factor es económico. Aunque la vivienda usada crece más rápido en valor, sigue siendo más accesible en precio absoluto. En un contexto donde los hogares actúan con prudencia, muchas familias prefieren una opción que les permite comprar algo mejor ubicado a un costo menor.

"Dentro de un contexto económico, esto quizás sí es algo más relativo al 2025", apunta Hartasanchez. Las familias están siendo más cautelosas y la vivienda usada representa una alternativa que se ajusta mejor a sus posibilidades.